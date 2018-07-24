Людей старшего возраста из Выхина-Жулебина пригласили на занятия по творчеству «Шить легко»

В рамках проекта «Московское долголетие» в АНО «Культурный центр „Мир знаний“ на ул. Ташкентская, д. 33, корп. 2, проходят занятия по творчеству „Шить легко“. Стать участником может любой гражданин, прописанный в городе Москве и достигший пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет). Запись на занятия открыта с 1 марта в территориальных центрах социального обслуживания при предъявлении паспорта, социальной карты москвича и заполнении анкеты-заявки. Центр „Жулебино“ находится по адресу Жулебинский бульвар, дом 40, корпус 1, секция 4. Телефон для справок: 8 (495) 704-70-98. (ис)