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Людей старшего возраста из Выхина-Жулебина пригласили на занятия по творчеству «Шить легко»
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Людей старшего возраста из Выхина-Жулебина пригласили на занятия по творчеству «Шить легко» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В рамках проекта «Московское долголетие» в АНО «Культурный центр „Мир знаний“ на ул. Ташкентская, д. 33, корп. 2, проходят занятия по творчеству „Шить легко“.
Стать участником может любой гражданин, прописанный в городе Москве и достигший пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет). Запись на занятия открыта с 1 марта в территориальных центрах социального обслуживания при предъявлении паспорта, социальной карты москвича и заполнении анкеты-заявки. Центр „Жулебино“ находится по адресу Жулебинский бульвар, дом 40, корпус 1, секция 4. Телефон для справок: 8 (495) 704-70-98. (ис)
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