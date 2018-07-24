Уровень молодежной безработицы в Нижегородской области упал вдвое

На начало июля в Нижегородской области было зарегистрировано 693 безработных в возрасте 16-29 лет, что в 2,3 раза меньше, чем на аналогичную дату 2015 года, пишет Newsnn.ru со ссылкой на региональную службу занятости населения.

На 1 июля текущего года наибольшая доля безработной молодежи в общем числе безработных отмечена в Починковском (29%) и Вадском (23,1%) районах Нижегородской области.

При этом за второй квартал текущего года с регистрационного учета в связи с трудоустройством сняты 1011 безработных граждан в возрасте 16-29 лет.