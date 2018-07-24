Дом экс-главы курганского УФСИН строили заключенные, заявили в СК

По данным следствия, в 2012 году Ильясов совершил растрату вверенных ему бюджетных средств в размере более 13 миллионов рублей, выделенных в рамках госконтрактов на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России. Так, в подложных документах указывались более дорогостоящие работы и материалы, применяемые при строительстве жилого дома, чем это было на самом деле.

В 2015-2016 годах Ильясов обеспечил приемку работ и оборудования в СИЗО-1 Кургана , не соответствующих проектно-сметной документации и имеющих гораздо более низкую стоимость. В результате до настоящего времени следственный изолятор не может функционировать в полном объеме, уточняет следствие.

Также в 2012-2014 годах обвиняемый получил от представителя строительной фирмы три взятки в виде строительных материалов (песок, тротуарная плитка, минвата, стальная труба) для возведения семейного загородного коттеджа. Кроме того, он использовал при строительстве дома труд осужденных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях области, при этом осужденные были лишены достойных условий труда и оплаты. А один из осужденных сбежал со стройки, побег же его был оформлен как побег из колонии, добавляет следствие.

"Следственными органами СК РФ по области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова … Уголовное дело в более чем 50 томах с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — говорится в сообщении.

Ильясов обвиняется в «Получении взятки в значительном размере», «Злоупотреблении должностными полномочиями» и «Растрате», уточняют в СК.