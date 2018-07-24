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Дом экс-главы курганского УФСИН строили заключенные, заявили в СК
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Дом экс-главы курганского УФСИН строили заключенные, заявили в СК 

РИА Новости 2 часа назад
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УФСИН России по Курганской области Ильгиза Ильясова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, дело направили в суд, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в 2012 году Ильясов совершил растрату вверенных ему бюджетных средств в размере более 13 миллионов рублей, выделенных в рамках госконтрактов на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России. Так, в подложных документах указывались более дорогостоящие работы и материалы, применяемые при строительстве жилого дома, чем это было на самом деле.
В 2015-2016 годах Ильясов обеспечил приемку работ и оборудования в СИЗО-1 Кургана, не соответствующих проектно-сметной документации и имеющих гораздо более низкую стоимость. В результате до настоящего времени следственный изолятор не может функционировать в полном объеме, уточняет следствие.
Также в 2012-2014 годах обвиняемый получил от представителя строительной фирмы три взятки в виде строительных материалов (песок, тротуарная плитка, минвата, стальная труба) для возведения семейного загородного коттеджа. Кроме того, он использовал при строительстве дома труд осужденных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях области, при этом осужденные были лишены достойных условий труда и оплаты. А один из осужденных сбежал со стройки, побег же его был оформлен как побег из колонии, добавляет следствие.
"Следственными органами СК РФ по области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова … Уголовное дело в более чем 50 томах с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — говорится в сообщении.
Ильясов обвиняется в «Получении взятки в значительном размере», «Злоупотреблении должностными полномочиями» и «Растрате», уточняют в СК.
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