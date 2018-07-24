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Владимир Якушев обсудил с регионами предложения по нацпроекту «Жильё и городская среда»
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Владимир Якушев обсудил с регионами предложения по нацпроекту «Жильё и городская среда» 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
23 июля министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев обсудил с представителями субъектов России предложения, которые они внесли в национальный проект «Жилье и городская среда».
Владимир Якушев отметил, что на сегодняшний день свои предложения в Минстрой России представили 37 регионов, некоторые из них направлены на изменение действующей нормативной базы. Предложения, озвученные регионами, касались всех сфер национального проекта. Проект предполагает четыре основных блока — ипотека, жилье, городская среда, расселение аварийного жилищного фонда. Одним из предложений северных регионов России было учитывать в закладываемых показателях климатические особенности субъектов и транспортную доступность. Ярославская область обозначила важность включения в нацпроект сохранение и реконструкцию объектов культурного наследия городов России.
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