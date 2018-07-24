Ой, мама, шика дам! В Ярославле стали продавать обои от Филиппа Киркорова

Мы посмотрели обои от Киркорова

Ярославле продают обои… от Киркорова. Мы, когда узнали, сначала спели. Хором, конечно, все хиты короля эстрады. А потом стало интересно: обои тоже в перьях и стразах, как и сам певец? Поэтому отправились в магазин, куда их привезли.

Оказалось, что нет. Вполне себе обычные, с небольшим узором. Такие не отличишь от любых других.

— А у вас, правда, есть обои от Киркорова? — спрашиваем.

— А вам зачем? — продавец посмотрела на нас с подозрением. То ли эти обои — такая необыкновенная ценность здесь, то ли опасаются происков конкуретов.

— Прикоснуться к прекрасному. Услышать пение обоев, как обещала реклама, — чистосердечно признались мы. В голове так и крутилась «Ты единственная моя-я-я…».

Нам великодушно разрешили и показали стеллажи с обоями. И каталог, где певец в пиджаке такой же «обойной» расцветочки. Ах!

— Обои делает итальянская фабрика. Покупают хорошо. И не только фанаты Киркорова, а обычные люди, — рассказали нам в магазине.

Обои разлетаются на «ура»

Стоят они по 3800 за рулон. На стандартную комнату в 15-16 метров уйдёт четыре рулона. То есть, за удовольствие хвастануть дизайном от Киркорова придётся выложить 15200. Ничего себе! Конечно, хотелось бы, чтобы за такие деньги обои, действительно пели. Нашептывая в спальне, например, «Зайка моя…» Но, не поют, к сожалению.