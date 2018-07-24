Ещё
Ой, мама, шика дам! В Ярославле стали продавать обои от Филиппа Киркорова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ой, мама, шика дам! В Ярославле стали продавать обои от Филиппа Киркорова 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Мы посмотрели обои от Киркорова
В Ярославле продают обои… от Киркорова. Мы, когда узнали, сначала спели. Хором, конечно, все хиты короля эстрады. А потом стало интересно: обои тоже в перьях и стразах, как и сам певец? Поэтому отправились в магазин, куда их привезли.
Оказалось, что нет. Вполне себе обычные, с небольшим узором. Такие не отличишь от любых других.
— А у вас, правда, есть обои от Киркорова? — спрашиваем.
— А вам зачем? — продавец посмотрела на нас с подозрением. То ли эти обои — такая необыкновенная ценность здесь, то ли опасаются происков конкуретов.
— Прикоснуться к прекрасному. Услышать пение обоев, как обещала реклама, — чистосердечно признались мы. В голове так и крутилась «Ты единственная моя-я-я…».
Нам великодушно разрешили и показали стеллажи с обоями. И каталог, где певец в пиджаке такой же «обойной» расцветочки. Ах!
— Обои делает итальянская фабрика. Покупают хорошо. И не только фанаты Киркорова, а обычные люди, — рассказали нам в магазине.
Обои разлетаются на «ура»
Стоят они по 3800 за рулон. На стандартную комнату в 15-16 метров уйдёт четыре рулона. То есть, за удовольствие хвастануть дизайном от Киркорова придётся выложить 15200. Ничего себе! Конечно, хотелось бы, чтобы за такие деньги обои, действительно пели. Нашептывая в спальне, например, «Зайка моя…» Но, не поют, к сожалению.
В магазине нам рассказали, что в продаже есть ещё обои и от Вячеслава Зайцева. Дешевле, чем от Киркорова. И их тоже берут только в путь. Мы посмотрели на всё это великолепие, но покупать не стали. Ждём, когда Леонардо ди Каприо обои делать начнёт.
76.ru: последние новости
Ради полного затмения Луны в центре Ярославля отключат свет В колонии Ярославля жестоко пытали голого заключённого. С чего всё началось и что происходит сейчас Готовимся к «Доброфесту»: да - деньгам, нет - алкоголю. Что можно и нельзя брать с собой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост383
Россия стянула военную технику к западным рубежам79
Россиян лишат желания иметь валюту155
Умер советник Путина37
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой18
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение