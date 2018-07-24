В Германии заявили о беспрецедентном росте числа экстремистов в 2017 году

Они представили во вторник ежегодный доклад о работе BfV в 2017 году.

"Сегодня насчитывается 774 потенциально опасных исламистов, это больше, чем когда-либо прежде", — заявил Зеехофер, добавив, что «необходимо усилить работу» в области экстрадиции этих лиц обратно на родину.

Число салафитов, то есть лиц, исповедующих радикальный ислам, выросло в Германии в прошлом году на тысячу человек и составило 10 800 человек. Из них 1900 человек имеют «террористический потенциал».

Число преступлений, совершенных из праворадикальных мотивов, уменьшилось в 2017 году на 35%. Спецслужбы насчитали почти 24 тысячи правых экстремистов в Германии в конце 2017 года, в 2016 году их было около 23 тысяч. Число неонацистов выросло до шести тысяч человек. Почти 16 с половиной тысяч человек относили себя к сторонникам организации «Граждане рейха».

Число левых радикалов выросло на 4% и составило 29 500 человек.