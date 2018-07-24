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В Германии заявили о беспрецедентном росте числа экстремистов в 2017 году
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В Германии заявили о беспрецедентном росте числа экстремистов в 2017 году 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 24 июл — РИА Новости. В Германии зафиксирован рост числа экстремистов из правого, левого и исламистского лагерей, заявили журналистам в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер и президент германской контрразведки (BfV) Ганс-Георг Маасен.
Они представили во вторник ежегодный доклад о работе BfV в 2017 году.
"Сегодня насчитывается 774 потенциально опасных исламистов, это больше, чем когда-либо прежде", — заявил Зеехофер, добавив, что «необходимо усилить работу» в области экстрадиции этих лиц обратно на родину.
Число салафитов, то есть лиц, исповедующих радикальный ислам, выросло в Германии в прошлом году на тысячу человек и составило 10 800 человек. Из них 1900 человек имеют «террористический потенциал».
Число преступлений, совершенных из праворадикальных мотивов, уменьшилось в 2017 году на 35%. Спецслужбы насчитали почти 24 тысячи правых экстремистов в Германии в конце 2017 года, в 2016 году их было около 23 тысяч. Число неонацистов выросло до шести тысяч человек. Почти 16 с половиной тысяч человек относили себя к сторонникам организации «Граждане рейха».
Число левых радикалов выросло на 4% и составило 29 500 человек.
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