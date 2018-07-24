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В Германии выросло число «граждан Рейха», не признающих конституцию
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В Германии выросло число «граждан Рейха», не признающих конституцию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Озабоченность властей вызывает активизация в Германии неонацистского движения «граждане Рейха». В 2016 году в нем насчитывалось 12800 человек, в 2017 уже — 16500, говорится в докладе ведомства по охране Конституции, представленном в Берлине президентом Хансом-Георгом Маасеном.
При этом порядка 900 членов движения относятся к числу правых экстремистов. Четверть из них составляют люди выше сорока лет, имеющих тягу к оружию и готовых применить его при совершении «тяжелых насильственных действий».
По некоторым данным, неонацистское движение «граждане Рейха» планирует создать «собственную армию». Были зафиксированы конспиративные встречи радикалов из некоторых федеральных земель для обсуждения создания вооруженного формирования.
"Они готовятся к так называемому «дню Х», — цитирует журнал Focus неназванного высокопоставленного представителя спецслужб.
Пока неясно, когда может наступить этот день. Однако правоохранители опасаются, что идея по созданию «армии» позволит объединить до сих пор разобщенные неонацистские группы и отдельных активистов в целях формирования единых руководящих структур.
Напомним, так называемые «граждане Рейха» не считают ФРГ государством. Вместо этого называют себя жителями «германского рейха» с границами 1937 года. Они отвергают основной закон Германии, легитимность судов, не признают официальных представителей властей на всех уровнях и государственные постановления и распоряжения, не платят налоги и сборы. Кроме того, изготавливают для себя документы и номера автомашин довоенного времени.
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