Родители посадили сына на цепь, ограждая от порочной любви

В суде рассматривалось дело мужа и жены Вячеслава и Людмилы Погодиных. Органы опеки предъявили к ним иск об ограничении родительских прав в отношении 16-летнего сына Артема.

Представитель опеки пояснила, что к ним поступили сигналы из медучреждения и участкового, что Артема избивают и истязают родители. Кроме того утверждалось, что отец запер сына дома на неделю и не выпускал. Также, по словам подростка, родители часто его приковывали наручниками, когда уходили из дома.

В опеке подчеркнули, что факт издевательства над подростком документально подтвержден и возбуждено уголовное дело.

В свою очередь отец юноши Вячеслав заявил, что Артем несколько лет встречается с женщиной-преподавательницей, которая старше сына на восемь лет. В этих отношениях родился малыш, в настоящее время ему восемь месяцев. Таким образом, по утверждению отца, приковывая сына наручниками, родители пытались оградить его от порочной любви. Между тем в ходе судебного заседания выяснилось, что преподавательница, встречающаяся с Артемом на самом деле замужем, а отцом, родившегося в отношениях с подростком малыша, записала своего мужа.

Решением суда в иске органов опеки было отказано. Судья подчеркнула, что семья оказалась в сложной жизненной ситуации и им необходимо наладить внутрисемейные отношения, а органам опеки посоветовала детально разобрать этот случай и еще раз пересмотреть все нюансы.

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