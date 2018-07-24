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Более 360 тыс. украинцев отправились на заработки за границу с марта
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Более 360 тыс. украинцев отправились на заработки за границу с марта 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает украинский «5 канал».
По словам экономиста Олега Устенко, основная причина отъезда — слабая экономика Украины.
«Кто бы что не говорил, для того, чтобы остановить миграцию, надо наладить экономику в стране. Наладить экономику в стране, это означает как минимум изменить ВВП, которые у нас сейчас есть $2 тыс. (речь идет о номинальном валовом внутреннем продукте на душу населения — ред). Попытаться поднять его до того уровня, который есть в Румынии, например, одной из беднейших европейских стран», — отметил экономист.
Также акцентируется, что из-за трудовой миграции в течение ближайших 30 лет численность населения Украины может сократиться до 36 млн
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