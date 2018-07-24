Названы самые дешевы и самые дороги направления перелетов внутри РФ

Самые дешевые билеты для перелетов внутри страны обнаружены на направлении Чита Улан-Удэ . Средняя стоимость полета в одну сторону между этими городами составила 2069 рублей. Рейсы выполняет авиакомпания NordStar на воздушном судне ATR-42, находящемся в воздухе 1 час 20 минут. Второе место в рейтинге досталось направлению Казань — Нижний Новгород. Средняя стоимость билетов ЮВТ Аэро составила 2385 рублей. Воздушное судно Bombardier CRJ200 проводит в пути еще меньше времени — 45 минут. Третье место занял маршрут Краснодар Махачкала с показателем в 2480 рублей. На нем работает авиакомпания «Азимут», Sukhoi Superjet перевозит пассажиров из Краснодара в Махачкалу за 1 час 30 минут.

Санкт-Петербург. Влияние созданной в прошлом году авиакомпании «Азимут» на рейтинг в целом оказалось весьма существенным — перевозчик работает на пяти маршрутах из пятнадцати, попавших в рейтинг самых дешевых направлений. Речь идет о рейсах из Ростова-на-Дону в Сочи Уфа и Махачкалу, из Краснодара в Махачкалу и из Грозного

Самыми дорогими маршрутами ожидаемо оказались те, которые связывают города Сибирского и Дальневосточного федерального округов с другими регионами страны или друг с другом. Первое место в рейтинге направлений с самым высоким средним чеком занял маршрут Новосибирск Магадан (16235 рублей). Второе — Санкт-Петербург — Якутск (15500 рублей). Третье — Москва — Магадан (15000 рублей). Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим направлением, обнаруженным в ходе анализа, составила почти восемь раз.

"Результаты анализа в целом достаточно оптимистичны. Самое массовое направление воздушных перевозок — Москва — Санкт-Петербург — заняло в рейтинге доступных направлений только десятое место, а из пятнадцати пар городов Москва имеет отношение только к пяти. В большинстве случаев минимальные цены мы зафиксировали на межрегиональные направлениях, рейсы по которым выполняются в том числе на небольших воздушных судах. Стоимость перелета в города Сибири и Дальнего Востока на фоне самых дешевых маршрутов выглядит внушительно. Но пассажиры могут сэкономить, приобретая билеты заранее, либо используя стыковочные рейсы, которые мы не учитывали в исследовании", — комментирует руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.