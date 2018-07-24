Ещё
Названы самые дешевы и самые дороги направления перелетов внутри РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые дешевы и самые дороги направления перелетов внутри РФ 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Самые дешевые билеты для перелетов внутри страны обнаружены на направлении Чита — Улан-Удэ. Средняя стоимость полета в одну сторону между этими городами составила 2069 рублей. Рейсы выполняет авиакомпания NordStar на воздушном судне ATR-42, находящемся в воздухе 1 час 20 минут. Второе место в рейтинге досталось направлению Казань — Нижний Новгород. Средняя стоимость билетов ЮВТ Аэро составила 2385 рублей. Воздушное судно Bombardier CRJ200 проводит в пути еще меньше времени — 45 минут. Третье место занял маршрут Краснодар — Махачкала с показателем в 2480 рублей. На нем работает авиакомпания «Азимут», Sukhoi Superjet перевозит пассажиров из Краснодара в Махачкалу за 1 час 30 минут.
Влияние созданной в прошлом году авиакомпании «Азимут» на рейтинг в целом оказалось весьма существенным — перевозчик работает на пяти маршрутах из пятнадцати, попавших в рейтинг самых дешевых направлений. Речь идет о рейсах из Ростова-на-Дону в Сочи, Уфа и Махачкалу, из Краснодара в Махачкалу и из Грозного в Санкт-Петербург.
Самыми дорогими маршрутами ожидаемо оказались те, которые связывают города Сибирского и Дальневосточного федерального округов с другими регионами страны или друг с другом. Первое место в рейтинге направлений с самым высоким средним чеком занял маршрут Новосибирск — Магадан (16235 рублей). Второе — Санкт-Петербург — Якутск (15500 рублей). Третье — Москва — Магадан (15000 рублей). Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим направлением, обнаруженным в ходе анализа, составила почти восемь раз.
"Результаты анализа в целом достаточно оптимистичны. Самое массовое направление воздушных перевозок — Москва — Санкт-Петербург — заняло в рейтинге доступных направлений только десятое место, а из пятнадцати пар городов Москва имеет отношение только к пяти. В большинстве случаев минимальные цены мы зафиксировали на межрегиональные направлениях, рейсы по которым выполняются в том числе на небольших воздушных судах. Стоимость перелета в города Сибири и Дальнего Востока на фоне самых дешевых маршрутов выглядит внушительно. Но пассажиры могут сэкономить, приобретая билеты заранее, либо используя стыковочные рейсы, которые мы не учитывали в исследовании", — комментирует руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.
РЖД-Партнер: последние новости
Сербия начала строительство участка ВСМ За взятку в 1,2 млн руб. работник филиала ОАО РЖД может получить до 15 лет тюрьмы ОАО «РЖД» с начала реализации проекта по развитию железных дорог Восточного полигона модернизировало более 5 тыс. км пути
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост388
Россия стянула военную технику к западным рубежам100
Россиян лишат желания иметь валюту155
Умер советник Путина37
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой18
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение