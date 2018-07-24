Ряд электропоездов Белорусского и Савеловского направлений отменят в ближайшие выходные

В период с 28 по 29 июля будет действовать измененное расписание движения поездов двух направлений — Белорусского и Савеловского.

Это связано с проведением работ по переключению первого главного пути перегона Москва (Савеловский вокзал) — Бескудниково. Об этом сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Отменены некоторые электропоезда, которые следуют по маршруту Москва (Савеловский вокзал) — Лобня , а также Лобня — Москва (Савеловский вокзал), Москва (Савеловский вокзал) — Икша, Дмитров — Москва (Савеловский вокзал), Кубинка-1 — Дмитров, Лобня — Можайск , Лобня — Одинцово », — говорится в сообщении.

Также в указанный период изменится график отправления и прибытия ряда электропоездов.

С подробностями можно ознакомиться по ссылке http://www.central-ppk.ru/new/press/news/news_item.php?page=1078199. (мю)