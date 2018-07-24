Ещё
Крымский мост повлиял на посещаемость музеев Феодосии — Легкоступова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымский мост повлиял на посещаемость музеев Феодосии — Легкоступова 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. После открытия Крымского моста посещаемость феодосийских достопримечательностей возросла в полтора раза. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала начальник отдела культуры администрации Феодосии Валентина Легкоступова.
"В связи с открытием Крымского моста у нас все музеи переполнены. По сравнению с прошлым годом посещаемость картинной галереи Айвазовского, дома-музея Александра Грина, музея Марины Цветаевой, дома-музея Максимилиана Волошина буквально за июнь увеличилась в полтора раза. И это нас сильно радует", — рассказала Легкоступова.
Также она пригласила крымчан и туристов на празднование Дня города Феодосии, которое состоится 28 июля. В выходные дни запланированы 44 мероприятия, в числе которых парад собак, открытие отреставрированного светомузыкального фонтана на Привокзальной площади, большая концертная программа, салют и дискотека.
РИА Новости Крым: последние новости
Рейд Севастопольской бухты закроют на четыре дня В Крыму заработала телекомпания "Таврида" В Феодосии рассказали, как борются с пробками
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост378
Россия стянула военную технику к западным рубежам70
Россиян лишат желания иметь валюту152
Умер советник Путина37
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой17
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение