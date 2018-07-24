Крымский мост повлиял на посещаемость музеев Феодосии — Легкоступова

Также она пригласила крымчан и туристов на празднование Дня города Феодосии, которое состоится 28 июля. В выходные дни запланированы 44 мероприятия, в числе которых парад собак, открытие отреставрированного светомузыкального фонтана на Привокзальной площади, большая концертная программа, салют и дискотека.