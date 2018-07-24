СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. После открытия Крымского моста посещаемость феодосийских достопримечательностей возросла в полтора раза. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала начальник отдела культуры администрации Феодосии Валентина Легкоступова.
"В связи с открытием Крымского моста у нас все музеи переполнены. По сравнению с прошлым годом посещаемость картинной галереи Айвазовского, дома-музея Александра Грина, музея Марины Цветаевой, дома-музея Максимилиана Волошина буквально за июнь увеличилась в полтора раза. И это нас сильно радует", — рассказала Легкоступова.
Также она пригласила крымчан и туристов на празднование Дня города Феодосии, которое состоится 28 июля. В выходные дни запланированы 44 мероприятия, в числе которых парад собак, открытие отреставрированного светомузыкального фонтана на Привокзальной площади, большая концертная программа, салют и дискотека.