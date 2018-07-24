Застройке — нет: глава Феодосии пообещал вернуть городу сквер

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 июл — РИА Новости Крым . Застройщикам придется вернуть в собственность города сквер, оформленный в украинский период. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил глава администрации Феодосии Сергей Фомич.

В мае жители Феодосии собрали 1,5 тыс. подписей против вырубки деревьев и застройки одного из скверов города на улице Чкалова. Позже состоялась сессия горсовета, в ходе которой местные депутаты отменили решение горсовета 2004 года о выделении земельных участков.

"Ситуация не осталась замороженной, проведена претензионная работа. Могу сказать, что уже есть решение суда первой инстанции, которым (застройщиков — ред.) обязали вернуть земельные участки в муниципальную собственность и расторгли договора аренды… и мы переходим в плоскость апелляционного обжалования", — заявил мэр города.

Он также отметил, что сквер все еще ограждает забор, поставленный застройщиками, однако строительные работы там не ведутся.