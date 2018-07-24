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Политологи назвали смену власти в Балахнинском районе историческим событием
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Политологи назвали смену власти в Балахнинском районе историческим событием 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Политолог Александр Прудник поздравил жителей Балахнинского района с «историческим событием» — назначением нового главы местного самоуправления. Им стал член ОНФ Алексей Левкович.
Комментируя назначение Левковича, Прудник отметил, что теперь у жителей Балахны появился шанс на изменения к лучшему.
Казалось, что братья Глушковы настолько прибрали все и всех к рукам, что никакие изменения просто невозможны. Жители просто теряли веру в то, что у себя дома можно менять ситуацию к лучшему, что-то создавать, развивать бизнес. Случай с Балахнинским районом выглядел особенно сложным, с учетом родственных и дружеских связей людей, которые стояли у руля, — заявил политолог.
Прудник убежден, что «перезапуск власти в регионе позволит по-новому взглянуть на происходящее, переоценить то, что еще недавно воспринималось как нечто само собой разумеющееся». Он добавил, что действующая региональная власть «не занимается самопиаром, а четко и последовательно ведет антикоррупционную деятельность».
Политолог также отметил, что с приходом Глеба Никитина стало ясно, что никакие проявления криминала во власти недопустимы.
Напомним, Глеб Никитин намерен сотрудничать с Фондом поддержки социальных инициатив.
Фото: balakhna.nn.ru
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