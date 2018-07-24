Два процента в уме: что нам даст повышение НДС

Сегодня Госдума в третьем чтении одобрила поправки, увеличивающие ставку НДС с 18 до 20%. Кого и как коснется это изменение — в материале портала Москва 24.

Увеличение налога на добавленную стоимость обсуждали давно и серьезно, но прямое повышение — всегда мера крайне непопулярная. В качестве альтернативы рассматривались: Повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% Налоговый маневр: одновременное снижение размера страховых взносов с 30 до 22% и повышение НДС с 18 до 22% Возвращение налога с продаж

Но в итоге решили остановиться на варианте с НДС, причем речь о снижении размера страховых взносов уже не идет. И у такого выбора есть несколько серьезных причин. Налог на добавленную стоимость во многом формирует федеральный бюджет, на его долю приходится более 30% поступлений в казну. Контроль за его сбором осуществляется более строго. Кроме того, в последние годы ФНС повсеместно ввела автоматизированные системы надзора. В итоге сейчас собираемость НДС приближается к 100%.

По заявлению Дмитрия Медведева , полученные средства пойдут на выполнение майского указа президента. Здесь следует заметить, что, по расчетам экспертов, для этого потребуется 4 трлн рублей ежегодно. Повышение НДС, по прогнозам, может дать около 600 млрд рублей в год.

Законопроектом предусматривается повышение НДС уже с января 2019 года. Важно отметить, что не увеличивается льготная ставка НДС, она останется 10%. Ею облагаются лекарства, часть продуктов питания и несколько других категорий товаров.

"Повышение НДС — вынужденная мера, связанная отчасти с тем, что еще в 2014 году цены на нефть снизились, вслед за этим сократились расходы, а основная часть резервного фонда была использована на поддержание стабильности экономики. Сейчас нужно установить новое экономическое равновесие, причем равновесие долгосрочное. Однако были объявлены новые приоритетные программы, нацеленные, с одной стороны, на улучшение демографических показателей, а с другой — на инвестиции в инфраструктуру. Это все одновременно должно ускорить рост российской экономики и обеспечить более благоприятную городскую среду для людей. И из всех возможных способов увеличения дохода бюджета, повышение НДС — это лучший вариант", — считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич

По словам первого вице-премьера Антона Силуанова, увеличение НДС должно способствовать экономическому росту. Но некоторые эксперты отмечают, что данная мера замедлит его и так не самые высокие темпы.

"Увеличение налоговой нагрузки может сказаться не в сторону улучшения. Это при том, что нам необходимы темпы роста хотя бы в 3,5 — 4%, сегодняшних 1,5% недостаточно", — говорит директор центра прикладных экономических исследований и разработок НИУ ВШЭ Татьяна Абанкина.

В свою очередь главный аналитик института Современного развития Никита Масленников добавляет: «Пока о конкретных цифрах говорить рано, но вполне вероятен рост инфляции на 1,5%. Возможно торможение ВВП до 1 процента в первом квартале 2019 года».

С данной оценкой роста инфляции согласно и министерство экономического развития . При этом нужно заметить, что одним из ключевых пунктов майских указов является увеличение высокотехнологичных производств, которые как раз отличаются высокой добавленной стоимостью продукции. По словам замминистра финансов Ильи Трунина, «законопроект является бизнес-ориентированным».

Виктор Ивантер. Но ряд экспертов указывает, что такое повышение цены может вызвать и спад потребления с 0,3 до 1%. «Учитывая, что налог этот платит все население — это снижение спроса, удар по экономике», — считает директор института народнохозяйственного прогнозирования РАН

Однако многие эксперты замечают, что задачи, поставленные в майских указах, решить без привлечения дополнительных ресурсов не выйдет. «Нужно искать баланс. Реализовывать указы, просто перераспределив финансы, не выйдет, придется искать новые источники. Обсуждались разные меры, например повышение НДФЛ, и это было бы худшим вариантом», — отмечает Абанкина.