В Твери наркоман из-за дозы убил свою мать и забрал цепочку с крестиком

В Тверском областном суде рассмотрят уголовное дело в отношении 25-летнего наркомана — жителя Твери , обвиняемого в убийстве собственной матери и разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж, мелкие хищения и неоднократное употребление наркотических средств.

По версии следствия, днём 22 августа 2017 года мужчина был в квартире у своей матери в Заволжском районе Твери, где требовал у неё деньги на дозу. Женщина отказала. Тогда наркоман взял кухонный нож и нанес ей несколько ударов, от которых потерпевшая скончалась на месте. Далее сын сорвал с матери нательный крест с цепочкой из золота и забрал её сотовый телефон, стоимостью 1 200 рублей. С места преступления он скрылся.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.