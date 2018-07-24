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ВКонтакте и Радио Рекорд анонсировали образовательную программу VK Fest
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ВКонтакте и Радио Рекорд анонсировали образовательную программу VK Fest 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Команда VK Fest, одного из крупнейших фестивалей России, анонсировала образовательную программу. 28 и 29 июля эпицентром направления edutainment станет зона «Лекторий» и её хэдлайнеры: музыкальный продюсер Максим Фадеев, генеральный директор телеканала «ПЯТНИЦА!» Николай Картозия, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, журналист Александр Невзоров.
В рамках проекта SciPop Slam известные учёные и популяризаторы науки расскажут о своих исследованиях в формате стендапа: Александр Панчин поведает о борьбе с лженаукой, Виталий Егоров — о том, есть ли жизнь на Марсе, а Борис Цацулин — о еде, меняющей наш облик. Специальный гость — Михаил Гельфанд, доктор биологических наук. Он расскажет, почему перестают работать антибиотики.
В специальной зоне VK Team пройдёт серия выступлений от Команды ВКонтакте. Сотрудники VK расскажут о том, как работает ВКонтакте и как устроены различные сервисы социальной сети, поделятся советами, как попасть в команду, раскроют секрет, как 140 человек отвечают на вопросы миллионов пользователей и представят программу VK Testers.
VK Fest — один из крупнейших фестивалей в России. В прошлом году его посетили 85 тысяч человек, для которых работало 350 интерактивных площадок. Более 1,5 миллиона человек посмотрели прямую трансляцию ВКонтакте. В этом году гостей VK Fest ждут Баста, Элджей, Loboda, Монеточка и ещё 40 артистов, спортивные игры на свежем воздухе, арт-объекты, стенды косплееров, компьютерные турниры, творческие конкурсы и сотни других развлечений.
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