На фестивале VK Fest запустят образовательный «Лекторий»

Компания «ВКонтакте» анонсировала образовательную программу фестиваля VK Fest. Круглые столы, мастер-классы, лекции от литературных критиков, ученых и журналистов будут проходить в течение двух дней. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

Также в рамках проекта SciPop Slam ученые и популяризаторы науки расскажут о своих исследованиях. Специальным гостем станет доктор биологических наук Михаил Гельфанд

В специальной зоне VK Team команда «ВКонтакте» расскажет об устройстве социальной сети и представит программу VK Testers, позволяющую пользователям тестировать новый продукт.

VK Fest пройдет 28 и 29 июля в Санкт-Петербурге. В этом году на фестивале выступят Баста, Элджей, Loboda, Монеточка и другие артисты.