На фестивале VK Fest запустят образовательный «Лекторий» 

Компания «ВКонтакте» анонсировала образовательную программу фестиваля VK Fest. Круглые столы, мастер-классы, лекции от литературных критиков, ученых и журналистов будут проходить в течение двух дней. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.
"Эпицентром направления edutainment станет зона «Лекторий» и ее хэдлайнеры: музыкальный продюсер Максим Фадеев, генеральный директор телеканала «ПЯТНИЦА!» Николай Картозия, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, журналист Александр Невзоров, телеведущая Елена Летучая", — говорится в сообщении компании.
Также в рамках проекта SciPop Slam ученые и популяризаторы науки расскажут о своих исследованиях. Специальным гостем станет доктор биологических наук Михаил Гельфанд.
Кроме того, на фестивале выступят литературный критик Галина Юзефович, представители университета ИТМО, Эрмитажа, «Русского музея», Академии Штиглица, информационного центра по атомной энергии Санкт-Петербурга, Политеха, ГУАП и Высшей Школы Экономики.
В специальной зоне VK Team команда «ВКонтакте» расскажет об устройстве социальной сети и представит программу VK Testers, позволяющую пользователям тестировать новый продукт.
VK Fest пройдет 28 и 29 июля в Санкт-Петербурге. В этом году на фестивале выступят Баста, Элджей, Loboda, Монеточка и другие артисты.