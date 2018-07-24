Ярославской области предложили пять способов, как очистить ядовитый фильтрат полигона Скоково

Гора мусора на полигоне «Скоково» уже высотой с восьмиэтажный дом Ярославская область готова заплатить тем, кто придумает лучший способ, как очистить ядовитый фильтрат полигона «Скоково». И разработчики со всей страны уже прислали пять вариантов, как это сделать.

Например, нижегородская компания «НТЦ» предложила глубокую очистку фильтрата при помощи двухступенчатой обратноосмотической установки с высокой биологической и органической стойкостью. После прохождения через такую установку оставшуюся из фильтрата воду можно сливать в Волгу, уверяют авторы идеи.

Еще один проект прислали из Санкт-Петербурга от компании «Профцемент-Вектор». Их вариант предлагает перерабатывать фильтрат так, чтобы он превращался в гравий или гранулы пятого класса опасности. То есть становился бы твердым веществом, пригодным для захоронения на полигоне.

Ярославские разработчики компании «Экосервис» и корпорации «ГазЭнергоСтрой» предложили очищать, а затем сжигать с помощью реагентов остатки концентрированного фильтрата. Похожий проект предложила ещё одна петербургская компания «Безопасные технологии».

— В данный момент идет подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков . — Нам важно выбрать оптимальный вариант очистки сточных вод с полигона с учетом экологических требований, территориальных особенностей и экономической составляющей.

Проект-победитель получит хорошие деньги. Их выделят из той суммы, которую прислали из правительства Москвы в казну Ярославской области за то, что на полигон «Скоково» привезут 200 тысяч тонн столичного мусора. Ранее власти заявляли, что в планах на эту сумму начать строительство мусороперерабатывающего завода. Но сейчас эти миллионы собираются потратить на модернизацию самого полигона (320 миллионов рублей), покупку дорогой эко-лаборатории для мониторинга земли, воды и воздуха за 78 миллионов рублей и на два образовательных проекта для молодежи за 86 миллионов рублей.

Напомним, ярославская общественница опубликовала независимое расследование, в котором доказала, что ядовитый фильтрат с мусорного полигона попадает в Волгу.