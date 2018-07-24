Власти Москвы рассказали, когда возобновится строительство в «Лужниках»

По его словам, в ближайшие дни в «Лужниках» окончательно снимается режим безопасности, введённый из-за чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы наметили сроки возвращения наших работников на строительные площадки. И несмотря на то, что выпали два месяца из намеченного графика, мы постараемся не срывать сроки сдачи сооружений в «Лужниках», — рассказал он.

Как уточнил Хуснуллин, по дворцу водных видов спорта, центру гимнастики и теннисному центру число строителей полностью восстановят в течение недели, а по ледовому дворцу «Кристалл» на полноценную работу планируется перейти в течение двух недель.

Ранее m24 сообщало, что пропускная способность «Лужников» выросла в 10 раз благодаря реконструкции.