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Власти Москвы рассказали, когда возобновится строительство в «Лужниках»
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Власти Москвы рассказали, когда возобновится строительство в «Лужниках» 

RT на русском 38 минут назад
Фото: РИАМО
Заммэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал, когда возобновится строительство на территории «Лужников», сообщает kp.ru.
По его словам, в ближайшие дни в «Лужниках» окончательно снимается режим безопасности, введённый из-за чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Мы наметили сроки возвращения наших работников на строительные площадки. И несмотря на то, что выпали два месяца из намеченного графика, мы постараемся не срывать сроки сдачи сооружений в «Лужниках», — рассказал он.
Как уточнил Хуснуллин, по дворцу водных видов спорта, центру гимнастики и теннисному центру число строителей полностью восстановят в течение недели, а по ледовому дворцу «Кристалл» на полноценную работу планируется перейти в течение двух недель.
Ранее m24 сообщало, что пропускная способность «Лужников» выросла в 10 раз благодаря реконструкции.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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