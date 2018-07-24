Ещё
Сроки сдачи объектов в столичных «Лужниках» не сдвинутся из‑за ЧМ‑2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сроки сдачи объектов в столичных «Лужниках» не сдвинутся из‑за ЧМ‑2018 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сроки сдачи в эксплуатацию новых спортивных объектов на территории столичных «Лужников» не должны сдвинуться из-за проведения чемпионата мира по футболу, на время которого в «Лужниках» приостановили строительство, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
С 25 мая на территории олимпийского комплекса «Лужники», согласно требованиям FIFA, был введен особый режим эксклюзивного пользования, который предусматривает ограничение доступа на спортивный объект.
«Я дал поручение рассмотреть возможность не срывать сроки сдачи объектов, несмотря на то, что все-таки два месяца выпало из периода строительства. Мы ведем сейчас такую работу, смотрим, где можно ускориться, где добавить людей, чтобы минимизировать потери, когда проходил чемпионат мира», — сказал Хуснуллин.
Он добавил, что особый режим безопасности с объектов в «Лужниках» окончательно снимут в ближайшие дни.
«По дворцу водных видов спорта в течение недели мы полностью восстановим количество участников на стройке, по теннисному центру подрядчики тоже обещают в течение недели мобилизоваться. По центру гимнастики у нас было небольшое снижение, но в течение недели мы мобилизуем полностью всех участников. По ледовому дворцу «Кристалл» я тоже думаю, что подрядчики в течение двух недель должны мобилизоваться», — добавил Хуснуллин.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Всего матчи посетили более 3 миллионов человек. Победителем мирового первенства стала сборная Франции.
РИАМО: последние новости
Воробьев поручил разместить на вокзалах инструкции по получению транспортных льгот Легкомоторный самолет упал в Серпуховском районе Подмосковья Правозащитники проверяют информацию об аресте 74‑летнего ученого ЦНИИМаш в Москве​
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост388
Россия стянула военную технику к западным рубежам100
Россиян лишат желания иметь валюту155
Умер советник Путина37
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой18
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение