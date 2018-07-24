Стоимость проезда в энгельсских троллейбусах поднимать не будут

В энгельсских троллейбусах стоимость билета останется прежней. Об этом сообщил глава районной администрации Иван Козаченко.

«Мы приняли решение о том, что пока тарифы на пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте останутся в прежнем размере. Тем самым, мы создадим для жителей города альтернативную возможность ездить по более доступным тарифам. Данная мера также повысит привлекательность городского электрического транспорта за счет экономической составляющей, ведь у всех желающих есть не только возможность приобрести месячный проездной, но и осуществить разовую поездку по экономному тарифу», — отметил Казаченко.

Однако цены на проезд в покровских маршрутках и автобусах все же вырастут. Они будут такими как и в Саратове , отмечается в сообщении на сайте администрации.

Напомним, в Саратове решением городской думы с 1 августа повышается тариф на перевозки пассажиров в трамваях и троллейбусах. Он будет составлять 23 рубля при оплате наличными и на два рубля дешевле при оплате банковской картой. При этом билеты на маршрутках до 23 рублей подорожают уже в эту субботу, 28 июля.