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Стоимость проезда в энгельсских троллейбусах поднимать не будут
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Стоимость проезда в энгельсских троллейбусах поднимать не будут 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
В энгельсских троллейбусах стоимость билета останется прежней. Об этом сообщил глава районной администрации Иван Козаченко.
«Мы приняли решение о том, что пока тарифы на пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте останутся в прежнем размере. Тем самым, мы создадим для жителей города альтернативную возможность ездить по более доступным тарифам. Данная мера также повысит привлекательность городского электрического транспорта за счет экономической составляющей, ведь у всех желающих есть не только возможность приобрести месячный проездной, но и осуществить разовую поездку по экономному тарифу», — отметил Казаченко.
Однако цены на проезд в покровских маршрутках и автобусах все же вырастут. Они будут такими как и в Саратове, отмечается в сообщении на сайте администрации.
Напомним, в Саратове решением городской думы с 1 августа повышается тариф на перевозки пассажиров в трамваях и троллейбусах. Он будет составлять 23 рубля при оплате наличными и на два рубля дешевле при оплате банковской картой. При этом билеты на маршрутках до 23 рублей подорожают уже в эту субботу, 28 июля.
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