На ул. Громовой в Калининграде внедорожник скатился по лестнице ко входу в подвал

На улице Ульяны Громовой в Калининграде внедорожник скатился по лестнице к дверям подвального помещения. ДТП случилось во вторник, 24 июля, отмечается в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

По словам очевидцев, машина поехала сама. В момент происшествия людей в ней не было.

Иномарка была припаркована возле многоэтажного жилого дома. Она скатилась ко входу в подвал, который сейчас переделывают под магазин.