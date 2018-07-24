Клиентка «Росбанка» с лихвой отсудила снятые с украденной карты деньги

Республике Тыва. С лихвой вернуть клиентке деньги, похищенные неизвестными с ее банковской карты, обязал суд "Росбанк"

Местная жительница 15 сентября 2017 года обнаружила, что потеряла банковские карты "Сбербанка" и «Росбанка», а также мобильный телефон. В тот же день в 19.44 она через колл-центр «Росбанка» заблокировала свою карту. А 16 сентября в 9 часов утра лично обратилась в банк и объяснила менеджеру ситуацию. Сотрудник банка сказала, что карта заблокирована, а денежные средства находятся в резерве, то есть на контроле. После чего соединила клиентку с колл-центром, где той сообщили, что накануне в 18.58 и в 19.09 по карте были оплачены покупки в интернете на суммы 30 185,14 руб. и 96 592,44 руб. Владелица карты по рекомендации специалиста колл-центра заполнила бланк претензии на разблокирование денежных средств, где указала, что не совершала 15 сентября операции, так как потеряла карту, и просила вернуть ей находящуюся в резерве сумму в 126 777,58 руб. Однако 26 сентября ей сообщили об отсутствии оснований для удовлетворения ее финансовых претензий. Женщина написала заявление в полицию о хищении денег с ее счета, на основании которого было возбуждено уголовное дело. Но в январе 2018 года производство по нему было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Тогда клиентка обратилась с иском к банку в Кызылский городской суд, требуя вернуть ей пропавшие деньги, а также взыскать с «Росбанка» штраф за неудовлетворение требований потребителя. В ходе судебного заседания представитель банка указал, что на момент проведения банковских операций — 15 сентября в 18.58 и 19.09 — карта истицы не была заблокирована, поэтому у банка отсутствовали основания для отказа в проведении операции, которая была подтверждена вводом СМС-кода, высланного на телефонный номер истицы.

Однако, как следовало из предоставленной суду банком расширенной выписки по карте истицы, из платежной системы Visa International в «Росбанк» сообщения на данные транзакции поступили лишь 16 сентября. Фактическое же списание этих сумм со счета клиента было произведено и вовсе 17 сентября.

В результате суд постановил взыскать с «Росбанка» 126 777 руб. в счет возврата денежных средств, а также 63 388 руб. в качестве штрафа. Всего истица должна получить 190 165 руб.