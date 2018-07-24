За пучок амброзии в Пятигорске платят 14,5 рублей

Пятигорчанам предлагают деньги за амброзию, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Субботники по борьбе с вредным растением пройдут 28 июля в Комсомольском парке и 4 августа у Новопятигорского озера. Чтобы получить деньги за амброзию, нужно заключить договор с горадминистрацией. Для этого достаточно принести на субботник копии паспорта и ИНН.

«Специалист вас зарегистрирует, определит территорию для обработки, а после субботника — примет корешки и произведет расчёт. За одно растение — 29 копеек, за пучок — 14,5 рублей. Практика прошлых лет показала: если выйти «на амброзию» семьёй, коллективом предприятия или дружеской компанией, заработать можно неплохо», — комментирует начальник территориальной службы в микрорайоне «Белая Ромашка — поселок Энергетик» Кирилл Нестяков.