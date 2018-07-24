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За пучок амброзии в Пятигорске платят 14,5 рублей
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За пучок амброзии в Пятигорске платят 14,5 рублей 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пятигорчанам предлагают деньги за амброзию, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Субботники по борьбе с вредным растением пройдут 28 июля в Комсомольском парке и 4 августа у Новопятигорского озера. Чтобы получить деньги за амброзию, нужно заключить договор с горадминистрацией. Для этого достаточно принести на субботник копии паспорта и ИНН.
«Специалист вас зарегистрирует, определит территорию для обработки, а после субботника — примет корешки и произведет расчёт. За одно растение — 29 копеек, за пучок — 14,5 рублей. Практика прошлых лет показала: если выйти «на амброзию» семьёй, коллективом предприятия или дружеской компанией, заработать можно неплохо», — комментирует начальник территориальной службы в микрорайоне «Белая Ромашка — поселок Энергетик» Кирилл Нестяков.
На борьбу с амброзией ручным способом бюджет Пятигорска в этом году выделил 240 тысяч рублей. Кроме того, около 800 тысяч рублей тратят на химическую обработку территории от вредного сорняка.
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