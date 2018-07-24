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Две москвички получили химические ожоги, выпив воды в спортивном магазине
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Две москвички получили химические ожоги, выпив воды в спортивном магазине 

РИАМО 20 минут назад
Фото: РИАМО
Московские следователи проверяют данные СМИ о получении двумя девушками химических ожогов внутренних органов после употребления воды в одном из спортивных магазинов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.
«После пробежки девушки зашли в магазин, в котором имеется специальная зона отдыха и емкость с водой для спортсменов-бегунов. После выпитой воды девушкам стало плохо и ночью 23 июля они с химическими ожогами внутренних органов обратились за медицинской помощью в одну из московских клиник», — говорится в сообщении.
По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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