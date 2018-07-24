Экран из фан-зоны перенесут на «Ростов-Арену»

Оборудование, участвовавшее в Фестивале болельщиков, останется в Ростове. Об этом сообщил руководитель дирекции «Ростов-2018» Павел Гавриков. 140-метровый видеоэкран, на котором транслировались матчи, будет перенесен на «Ростов-Арену».

«На экране будут транслировать видеоролики и рекламу во время матчей. Остальное оборудование, в том числе ограждение, павильоны, рамки и металлоискатели будут использовать на городских мероприятиях.» — прокомментировал Гавриков вопросы журналистов. Также власти донской столицы попросили передать им туалеты из фан-зоны. Стационарные кабины, подключаемые к канализации, использовались для оборудования санитарной зоны на Фестивале болельщиков. В скором времени они могут появится на улицах города, заменив надоевшие всем синие кабинки.