Курск. Аромастилист решает проблемы клиенток парфюмом

Полина Симанавичус рассказала «КИ», как помогает подобрать правильный гардероб запахов

Наша героиня пока единственный подобный специалист в регионе. Повелительница ароматов называет свой бизнес так: «Дело, которым дышу».

Курянка действительно отдаётся ему целиком. Кроме того, девушка, подобно психологу, способна менять жизнь своих клиентов за пару сеансов. Для этого, по мнению Полины, достаточно правильно подобранного парфюма.

На краю тайги

О том, что жизнь Полины будет связана с различными ароматами, можно было догадаться много лет назад. Девочка родилась в посёлке Надеждинске Иркутской области рядом с Угрюм-рекой, на самом краю тайги.

— Там было такое обилие запахов. Травы, цветы, деревья, ягоды. Конечно, неосознанно, но я все их впитывала и запоминала. Чувствовала, что каждый из них невольно вызывает определённые эмоции. Моя интуиция подсказывала, что аромат — это не просто запах, в нём скрывался целый мир, — рассказывает Полина.

Тогда девушка не понимала, что обладает редкими способностями. После школы она даже не думала об аромастилистике, да и откуда ей было знать о редкой специальности. Поэтому, как большинство её подруг, решила получить специальность бухгалтера и устроиться на работу в бюджетную организацию. Родные поддерживали в этом Полину. В вуз она решила поступать в Курске , для этого и перебралась сюда в 2006 году.

— После получения профессии я вышла замуж и осталась в Курске. Чуть позже совсем недолго поработала в бюджетной организации. Почувствовала, что это не моё. Тогда я поняла, что каждый должен заниматься своим делом. Я не смогла выложиться на все сто процентов на своей работе с цифрами и отчётами. Считаю, что человек должен по максимуму отдаваться делу. А вот с парфюмерией дела шли гладко. Я работала консультантом в магазине и мне это очень нравилось. А со временем стала понимать, что об ароматах знаю чуть больше, чем все остальные. Всегда чувствовала тот подтекст, который несёт тот или иной запах, — признаётся Полина.

Но и тогда она не решилась кардинально изменить свою жизнь. Лишь два года назад, находясь в декретном отпуске, Полина набралась смелости. Никто из близких не поддержал её идею пройти обучение в Международной академии аромастилистики. Муж едва ли не самый первый пытался переубедить её оставить всё как есть. Многие считали, что никому услуги аромастилиста в Курске не понадобятся. А Симанавичус уже знала, что впереди её ждёт дело мечты.

«Ароматный» психолог

У Полины несколько форматов общения: экспресс-консультация, которая длится 30 минут; подбор парфюмерного гардероба — 2 часа; разбор уже имеющейся коллекции ароматов в течение 3 часов. Кроме того, курянка организует мастер-классы, на которых учит подбирать парфюм, и аромадевичники (где обсуждается тема любви и ароматов). Кроме того, Полина занимается и парфюмерным шопингом. То есть сопровождает клиента во время покупок.

Самая первая девушка, которая обратилась к Полине за помощью, позже стала близкой подругой. Возможно, ещё и потому, что аромастилисту пришлось постараться, чтобы добиться желаемого результата.

— Она подарила мне бесценный опыт в работе. У неё была тяжёлая жизненная ситуация. Мне кажется, что у неё в тот период не хватало уверенности в себе. Ей тяжело давался разрыв с возлюбленным. После наших долгих бесед мы подобрали ей нужный парфюм, и человек изменился. Жизнь у неё заиграла новыми красками, — рассказывает Симанавичус.

Откровенные разговоры — это неотъемлемая часть работы Полины. Она предпочитает детально узнать о своей подопечной. Девушка считает, что именно благодаря этому можно подобрать нужный аромат.

— Мои клиентки часто говорят, что не откровенничают так ни с подругами, ни с мужьями, ни с мамами. Но мне приходится детально расспрашивать о проблемах и желаниях. Если человек не хочет, конечно, заставлять я никого не буду. Но всё это лишь для того, чтобы знать, как помочь человеку. А помочь можно. Я считаю, что парфюм может изменить сложившуюся ситуацию. Например, помочь устроиться на работу или обрести любовь, — рассказывает Полина.

Аромастилист уверяет, что с помощью простого флакончика духов можно изменить жизненный вектор и решить определённые проблемы. Однажды она помогала команде стилистов готовить человека к важному собеседованию. В результате клиент получил желаемую должность.

Полина рассказывает, что не раз сталкивалась с проблемой, когда человек (чаще всего девушка) приходит на собеседование, хочет получить работу, при этом от него за версту пахнет сладострастным или даже интимным ароматом. По мнению аромастилистки, работодатель это чётко улавливает. Конечно, он не понимает все нюансы. Но он чувствует подсознательно, что перед ним легкомысленный и безответственный человек.

— Ещё бывает такое, в каждом коллективе есть сотрудник, которого тихо ненавидят за парфюм. А потом они приходят ко мне и жалуются: «Помогите, пожалуйста, подобрать нашей коллеге аромат». Сами ей сказать об этом они стесняются, поэтому просят выбрать что-то подходящее для неё. В таких случаях я начинаю расспрашивать, сколько человеку лет, какое семейное положение, какие увлечения, и подбираю аромат именно для работы. Этот парфюм не помешает сосредоточиться на выполнении сложных задач ни владелице, ни её коллегам, — говорит курянка.

Помогло «сарафанное радио»

После этого первые клиенты, которые были хорошими знакомыми, стали рекомендовать Полину своим друзьям. Ну и заработало «сарафанное радио».

— Сейчас число парфюмерных гардеробов, которые я помогла составить, перевалило за сто. Большинство клиентов — это девушки. Мужчин намного меньше, но последнее время их всё больше, они начинают нас догонять, чтобы соответствовать. С мужчинами проще, им подобрать легче и угодить несложно. А есть ароматы без гендерных границ, которыми могут пользоваться пары. Иногда приходят ко мне, чтобы я подобрала аромат для их второй половинки и просят именно такой вариант, — рассказывает аромастилист.

После консультаций Полина продолжает общение с клиентами. Они рассказывают о своих успехах и достижениях, тогда девушка понимает, смогла ли она помочь решить какие-то проблемы. Именно это она считает результатом своей работы.

— Пока в Курске я единственный аромастилист. Но подобное направление появилось не сегодня. Издавна на Руси маленьких девочек готовили к семейной жизни. И для этого учили не только рукоделию, но и обучали свойствам растений, цветов, ароматов, как можно создать уютную атмосферу дома. Эти знания сейчас мало кому передаются, а я считаю их очень важными. Хочу, чтобы люди вообще узнали о взаимосвязи ароматов в нашей жизни, — говорит Полина.

Советы от Полины Симанавичус:

1. Аромат — это огромный якорь, который тянет за собой все происходящие на его фоне события. Не пользуйтесь тем, который носили в самые неприятные моменты жизни. Даже если он дорого стоил. Можно себе навредить. 2. Мы как выбираем ароматы? Исходя из того, нравится или нет. Интуитивно. При выборе того или иного парфюма мы не ищем его смысловую нагрузку. А ведь это самое первое, на что стоит обратить внимание. 3. Ко мне часто приходят молодые девушки. Я всегда прошу их принести любимый аромат. Зачастую это мамины духи. А это очень взрослый, соблазнительный аромат. Но девчонки пользуются ими, потому что хотят выглядеть старше и им интересно. А мужчины считывают так: «Девочка-то уже выросла». Тут недалеко и до беды. Девочкам нужны лёгкие, фруктовые ароматы. Одинаковый парфюм маме и дочери однозначно не нужен. 4. В магазине покупателям демонстрируют парфюм на бумажных тест-полосках (блоттерах). Если он вам понравился, перед покупкой обязательно протестируйте его на коже. Я всегда говорю: «Покупать аромат на блоттере — всё равно, что выходить замуж по фото». 5. Я учу своих клиентов чувствовать ароматы с закрытыми глазами. Нужно забыть о рекламе. Я знаю, как она работает: нам рассказывают душещипательную историю аромата, показывают красивую картинку. 6. Никогда не стоит выбирать аромат, ориентируясь на бренд или модный дом. Для меня не имеет значения цена парфюма. Я могу предложить аромат и низкой ценовой категории, если нам нужно решить проблему именно им.

Алёна Мартынова