Шашечный турнир провели в одном из детских садов Выхина-Жулебина

В дошкольном корпусе № 3 ГБОУ «Школа № 1793 имени героя Советского союза А. К. Новикова» района Выхино-Жулебино состоялся летний шашечный турнир. За ходом турнира следили члены жюри. Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. В ходе игр дети доброжелательно относились к соперникам и сопереживали чужим неудачам. Во время награждения дошкольники не скрывали своих радостных эмоций и переполняющих их чувств. По мнению педагогов, шашки и шахматы — это и наука, и спорт, и искусство в одной игре, доставляющей много радости и удовольствия детям. (ис)