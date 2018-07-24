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Шашечный турнир провели в одном из детских садов Выхина-Жулебина
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Шашечный турнир провели в одном из детских садов Выхина-Жулебина 

Управа района Выхино-Жулебино 19 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В дошкольном корпусе № 3 ГБОУ «Школа № 1793 имени героя Советского союза А. К. Новикова» района Выхино-Жулебино состоялся летний шашечный турнир. За ходом турнира следили члены жюри. Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. В ходе игр дети доброжелательно относились к соперникам и сопереживали чужим неудачам. Во время награждения дошкольники не скрывали своих радостных эмоций и переполняющих их чувств. По мнению педагогов, шашки и шахматы — это и наука, и спорт, и искусство в одной игре, доставляющей много радости и удовольствия детям. (ис)
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