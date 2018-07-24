В Черемушках построят вокзал конца XIX века

В рамках фестиваля «Времена и эпохи» возле станции метро «Новые Черемушки» построят вокзал конца XIX века, который мало чем похож на современный. Ведь изначально «воксалами» назывались места увеселений и гуляний.

Как сообщается на странице проекта в социальной сети Вконтакте, гости фестиваля увидят работу станции изнутри. «В станционной конторе им расскажут об управлении движением поездов, дадут прокомпостировать исторический билет, познакомят с работой телеграфа и научат отправлять и принимать телеграммы, покажут выставку подлинных железнодорожных мундиров конца XIX века», — уточняет пресс-служба фестиваля.