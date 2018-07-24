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В Черемушках построят вокзал конца XIX века
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В Черемушках построят вокзал конца XIX века 

Мои Черемушки 18 минут назад
Фото: Мои Черемушки
В рамках фестиваля «Времена и эпохи» возле станции метро «Новые Черемушки» построят вокзал конца XIX века, который мало чем похож на современный. Ведь изначально «воксалами» назывались места увеселений и гуляний.
Как сообщается на странице проекта в социальной сети Вконтакте, гости фестиваля увидят работу станции изнутри. «В станционной конторе им расскажут об управлении движением поездов, дадут прокомпостировать исторический билет, познакомят с работой телеграфа и научат отправлять и принимать телеграммы, покажут выставку подлинных железнодорожных мундиров конца XIX века», — уточняет пресс-служба фестиваля.
Также в Черемушках с 10 по 22 августа будет воссоздан Павловский музыкальный «воксал» с танцами под музыку XIX века, фотографическим кабинетом, граммофонным салоном и рестораном. Вокзал будет по-настоящему живым: здесь будут сновать багажные агенты, прогуливаться пассажиры и полицейские, зазывать прохожих чистильщик обуви и газетчик.
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