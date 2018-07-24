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Учащиеся более 400 московских школ ежегодно участвуют в выездных сессиях Российского движения школьников
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Учащиеся более 400 московских школ ежегодно участвуют в выездных сессиях Российского движения школьников 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Ученики 400 столичных школ каждый год принимают участие в выездных образовательных сессиях Российского движения школьников (РДШ). Об этом журналистам сообщила председатель московского регионального отделения Российского движения школьников, директор Дворца творчества детей и молодежи имени А. Гайдара Надежда Куранина.
«РДШ предоставляет школьникам возможность выезда во всероссийские детские центры и лагеря. Ежегодно в выездных образовательных сессиях РДШ принимают участие ученики более 400 московских школ. Мы работаем по четырем направлениям: личностное, информационно-медийное, гражданская активность и военно-патриотическое», — рассказала Н. Куранина.
По ее словам, в одной двухнедельной образовательной сессии принимают участие в среднем 250 детей. «Программы проходят круглогодично — примерно 12 сессий в год», — добавила Н. Куранина.
Российское движение школьников — общественно-государственная детско-юношеская организация, созданная в соответствии с указом президента РФ в 2015 г.
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