Учащиеся более 400 московских школ ежегодно участвуют в выездных сессиях Российского движения школьников

Ученики 400 столичных школ каждый год принимают участие в выездных образовательных сессиях Российского движения школьников (РДШ). Об этом журналистам сообщила председатель московского регионального отделения Российского движения школьников, директор Дворца творчества детей и молодежи имени А. Гайдара Надежда Куранина.

«РДШ предоставляет школьникам возможность выезда во всероссийские детские центры и лагеря. Ежегодно в выездных образовательных сессиях РДШ принимают участие ученики более 400 московских школ. Мы работаем по четырем направлениям: личностное, информационно-медийное, гражданская активность и военно-патриотическое», — рассказала Н. Куранина.

По ее словам, в одной двухнедельной образовательной сессии принимают участие в среднем 250 детей. «Программы проходят круглогодично — примерно 12 сессий в год», — добавила Н. Куранина.

Российское движение школьников — общественно-государственная детско-юношеская организация, созданная в соответствии с указом президента РФ в 2015 г.