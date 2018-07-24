В Кирове управляющая компания расходовала средства жильцов не по назначению

Прокуратура Ленинского района города Кирова проверила работу Управляющей компании ООО «Камри».

В ходе проверки было установлено, что в мае этого года УК получила от обслуживаемых ею домов более 600 тыс. руб. для оплаты коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению.

Но ресурсоснабжающей организации перевела в итоге не всю сумму, а только ее часть. Остаток УК потратила по своему усмотрению. Таким же образом ООО «Камри» поступила со средствами, поступившими к ней от населения для оплаты услуг по горячему водоснабжению и отоплению.

Прокуратурой вынесено постановление в отношении руководства УК и возбуждено производство по делу об административном правонарушении.

После вмешательства прокуратуры ущерб, причиненный ресурсоснабжающим организациям, возмещен.

Фото (тематическое) — bruansktv.ru