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В Кирове управляющая компания расходовала средства жильцов не по назначению
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В Кирове управляющая компания расходовала средства жильцов не по назначению 

Vyatka-grad.ru 18 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Прокуратура Ленинского района города Кирова проверила работу Управляющей компании ООО «Камри».
В ходе проверки было установлено, что в мае этого года УК получила от обслуживаемых ею домов более 600 тыс. руб. для оплаты коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению.
Но ресурсоснабжающей организации перевела в итоге не всю сумму, а только ее часть. Остаток УК потратила по своему усмотрению. Таким же образом ООО «Камри» поступила со средствами, поступившими к ней от населения для оплаты услуг по горячему водоснабжению и отоплению.
Прокуратурой вынесено постановление в отношении руководства УК и возбуждено производство по делу об административном правонарушении.
После вмешательства прокуратуры ущерб, причиненный ресурсоснабжающим организациям, возмещен.
Фото (тематическое) — bruansktv.ru
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