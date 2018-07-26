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Тверские полицейские и общественники посетили детский оздоровительный лагерь
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Тверские полицейские и общественники посетили детский оздоровительный лагерь 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 41 минуту назад
Фото: Свободные новости
Сотрудники Управления МВД России по Тверской области совместно с членами Общественного совета при УМВД навестили воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Ромашка» в Калининском районе. Посещение организовано в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечения общественной безопасности в период летних каникул.
В ходе профилактической беседы с ребятами инспекторы ПДН рассказали детям о недопустимости противоправного поведения и ответственности, предусмотренной законом. На территории лагеря полицейские организовали тематические площадки, где показали детям, как работает эксперт-криминалист, кинологи со служебными собаками, бойцы отряда спецназначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков продемонстрировали навыки разборки и сборки автомата и винтовки, а также приёмы рукопашного боя.
Дети с интересом слушали полицейских, задавали много вопросов и получили яркие впечатления от встречи.
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