Тверские полицейские и общественники посетили детский оздоровительный лагерь

Сотрудники Управления МВД России по Тверской области совместно с членами Общественного совета при УМВД навестили воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Ромашка» в Калининском районе. Посещение организовано в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечения общественной безопасности в период летних каникул.

В ходе профилактической беседы с ребятами инспекторы ПДН рассказали детям о недопустимости противоправного поведения и ответственности, предусмотренной законом. На территории лагеря полицейские организовали тематические площадки, где показали детям, как работает эксперт-криминалист, кинологи со служебными собаками, бойцы отряда спецназначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков продемонстрировали навыки разборки и сборки автомата и винтовки, а также приёмы рукопашного боя.

Дети с интересом слушали полицейских, задавали много вопросов и получили яркие впечатления от встречи.