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ПДН: Резко выросло число совершенных саратовскими подростками изнасилований
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ПДН: Резко выросло число совершенных саратовскими подростками изнасилований 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 20 минут назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
В этом году трое несовершеннолетних уличены в совершении изнасилований, тогда как в прошлом году таких случаев не было. Такая информация прозвучала сегодня, 24 июля, на заседании постоянно действующего штаба по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области. Председательствовала на заседании секретарь комиссии Надежда Ибрашева.
Консультант комиссии Ольга Ларионова зачитала статистику по семьям, находящимся в социально опасном положении. По состоянию на 1 июля таких семей в области наблюдается 1948, в них проживает 3936 детей, в том числе 1379 детей дошкольного возраста. За полугодие было выявлено 454 семьи в социально опасном положении, а 539 семей вышли из угрожающего положения.
Начальник ООДУУП и ПДН ГУ МВД России по Саратовской области Алексей Зелепукин, в свою очередь, сообщил о статистике правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними. Рост преступности по итогам первого полугодия составил 4% или на одно преступление больше, чем в аналогичный период прошлого года. Рост преступности, по словам Зелепукина, объясняется большим числом эпизодов. В частности, если в первом полугодии прошлого года несовершеннолетние не совершили ни одного изнасилования, то в этом году зарегистрировано три таких преступления. При этом реже стали совершать преступления в группе, в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения.
Продолжается работа по профилактике детского и подросткового пьянства. В первом полугодии было задержано в общественном месте в состоянии опьянения 143 подростка, в прошлом году — 205. Двое были обнаружены в состоянии наркотического опьянения, в прошлом году такое происходило трижды. Кроме того, зафиксировано 174 факта вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
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