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В Старой Руссе за четыре дня не смогли ликвидировать потоп
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В Старой Руссе за четыре дня не смогли ликвидировать потоп 

Российская Газета 11 минут назад
Фото: Российская Газета
Четвертые сутки в Старой Руссе продолжается ликвидация последствий разлива ливневой воды у виадука. Из-за проливных дождей в минувшие выходные здесь были подтоплены все улицы.
Как сообщила «РГ» и.о. главы администрации Старорусского района Надежда Егорова, воду планируют откачать к завтрашнему дню. На месте работают помпы, кроме того, проводится проверка состояния ливневой канализации на этом участке.
Проливной дождь обрушился на старинный новгородский город в субботу. И в низине, где собственно, находится виадук, произошло подтопление улиц Латышских Гвардейуев, восстания, Петербургской, Красного Вала, Профсоюзной, Ломоносова, Зеленой, а также Кузнечного переулка.
К слову, в этом районе расположен самый популярный выезд из города. Именно отсюда автомобили направляются в сторону Великого Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.
В связи с подтоплением улиц многие рушане отказались от автомобильных поездок, а большинство таксистов и вовсе решили не выходить на смены, чтобы не портить свои машины. Массовые отгулы перевозчиков сказались на транспортной ситуации в городе, ведь автобусную сеть в Старой Руссе сложно назвать разветвленной и многие горожане в качестве общественного транспорта выбирают такси.
В администрации Старорусского района подтопление улиц связали с неблагоприятной метеорологической обстановкой. Оно, к слову, происходит в городе каждый год, летом 2017-го из-за дождей здесь даже пришлось объявлять чрезвычайную ситуацию. Причина банальна — ливневая канализация охватывает не весь город, а те сети, что есть — изношены.
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