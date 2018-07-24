В Старой Руссе за четыре дня не смогли ликвидировать потоп

Четвертые сутки в Старой Руссе продолжается ликвидация последствий разлива ливневой воды у виадука. Из-за проливных дождей в минувшие выходные здесь были подтоплены все улицы.

Как сообщила «РГ» и.о. главы администрации Старорусского района Надежда Егорова , воду планируют откачать к завтрашнему дню. На месте работают помпы, кроме того, проводится проверка состояния ливневой канализации на этом участке.

Проливной дождь обрушился на старинный новгородский город в субботу. И в низине, где собственно, находится виадук, произошло подтопление улиц Латышских Гвардейуев, восстания, Петербургской, Красного Вала, Профсоюзной, Ломоносова, Зеленой, а также Кузнечного переулка.

Санкт-Петербурга. К слову, в этом районе расположен самый популярный выезд из города. Именно отсюда автомобили направляются в сторону Великого Новгорода, Москвы

В связи с подтоплением улиц многие рушане отказались от автомобильных поездок, а большинство таксистов и вовсе решили не выходить на смены, чтобы не портить свои машины. Массовые отгулы перевозчиков сказались на транспортной ситуации в городе, ведь автобусную сеть в Старой Руссе сложно назвать разветвленной и многие горожане в качестве общественного транспорта выбирают такси.

В администрации Старорусского района подтопление улиц связали с неблагоприятной метеорологической обстановкой. Оно, к слову, происходит в городе каждый год, летом 2017-го из-за дождей здесь даже пришлось объявлять чрезвычайную ситуацию. Причина банальна — ливневая канализация охватывает не весь город, а те сети, что есть — изношены.