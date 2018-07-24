Он сражался за человека

Василия Шукшина (25 июля 1929 — 2 октября 1974) некоторые литературоведы называют «последним великим русским писателем». Доля истины в этом есть. Шукшин переформатировал классическую чеховскую литературную традицию применительно к советской реальности шестидесятых-семидесятых годов. Это был «золотой час» развитого социализма, когда народу, пожалуй, впервые за всю историю России , жилось относительно сытно, свободно и почти что вольготно.

Не случайно генерал Леонид Шебаршин — легендарный советский контрразведчик и умнейший аналитик — еще в начале девяностых с горечью сказал, что никогда больше простой народ в России не будет жить так хорошо, как в эти годы.

Владимира Маканина, Людмилы Петрушевской, Шукшин в своем творчестве сумел ухватить «ноту» внутренней удовлетворенности повседневной жизнью простых людей. Их быт почти всегда был скромно, но устроен, они без страха смотрели в будущее. В рассказах писателя не было глухого отчаянья, скрытого неприятия действительности, проявляющегося в прозе его современников: Юрия Трифонова Владимира Личутина . Если эти авторы живописали «амбивалентный» излом сознания интеллигенции, Шукшин искал и находил опору в здоровых народных характерах, пусть чудаковатых, преобразованных атеизмом и советской идеологией, но еще не утративших доброты, честности, человечности, сострадания к ближнему. Эту тему Шукшин всеми силами продвигал и в фильмах: «Живет такой парень», «Печки-лавочки», «Калина красная». Его последняя роль в эпопее «Они сражались за Родину», вообще позволяет говорить о Шукшине, как о выдающимся драматическом актере.

В лучших рассказах — «Беседы при ясной луне», «Срезал», «Чередниченко и цирк», «Суд», «Волки», «Хахаль» — Шукшин, как в реку, погружал читателя в противоречивый внутренний мир героев — людей обычных профессий и простого происхождения. И каждый раз читатель выходил из этой «реки» на «берег» не всегда высоких, но «крепких» и понятных житейских истин.

В своем творчестве Шукшин обозначил скрытый и непростой «полюс» русской жизни, который власть не хотела видеть в упор. Но он существовал, как кантовская «вещь в себе», не вписываясь ни в какую — хоть убей! — обществоведческую научную схему. На «скрижалях» исследуемых писателем характеров прочитывались невидимые «письмена», лучше всяких социологических опросов показывающие реакцию народа на те или иные события, действия и намерения власти.

Чтобы понять отношение «безмолствующего» народа к очередным реформам, их авторам достаточно прочитать на выбор несколько рассказов Василия Шукшина, а потом представить себе, что сказали бы герои этих рассказов: о дальневосточном гектаре, платной рыбалке, «оптимизации» школ и больниц в сельской местности, разрешении собирать в лесу валежник, не говоря о более судьбоносных и важных новациях. Ни одна реформа не будет успешной без грамотного и вдумчивого учёта психологических особенностей народа, так ярко и убедительно показанных Шукшиным.