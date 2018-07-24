Ещё
Новый финансовый меморандум ВЭБ допускает инвестиции в строительство жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый финансовый меморандум ВЭБ допускает инвестиции в строительство жилья 

РИА Недвижимость 12 минут назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости/Прайм. Новый финансовый меморандум ВЭБа предусматривает возможность инвестирования, в том числе, в строительство жилья и сельское хозяйство — документ.
РИА Недвижимость: последние новости
В новой Москве в первом полугодии увеличили ввод жилья на 36% Рейтинг УК создали в Подмосковье по итогам работы в 2018 г В Москве установят малошумные лифты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет136
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками83
Россиян лишат желания иметь валюту62
Тяжелобольная Терехова не может говорить8
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест116
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение