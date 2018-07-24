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Новый финансовый меморандум ВЭБ допускает инвестиции в строительство жилья
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Новый финансовый меморандум ВЭБ допускает инвестиции в строительство жилья
РИА Недвижимость
12 минут назад
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МОСКВА
, 24 июл —
РИА Новости
/Прайм. Новый финансовый меморандум
ВЭБа
предусматривает возможность инвестирования, в том числе, в строительство жилья и сельское хозяйство — документ.
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