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В Копейске многодетная семья осталась без дома
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В Копейске многодетная семья осталась без дома 

АиФ 20 минут назад
Фото: АиФ
В результате пожара одна из семей Копейска осталась без крова. Дом сгорел практически полностью. О ЧП в поселке Потанино первыми рассказали участники социальных сетей. В МЧС Челябинской области информацию подтвердили.
«Предварительная причина пожара — нарушение правил использования электроприборов. От огня пострадала кровля, мебель и двери», — прокомментировали случившееся в пресс-службе МЧС региона.
Пострадавших и погибших в результате пожара нет. Вся семья — мать и пятеро детей в возрасте от 8 до 16 лет остались без одежды и крова.
Объявлен сбор средств для погорельцев. «Пункт приема вещей открыт в поселковой школе 24. Материальную помощь можно привезти лично пострадавшим по адресу п. Потанино ул. Рахманинова, 7, либо соседний дом Рахманинова, 6» — говорится в сообщении группы «Подслушано Копейск».
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