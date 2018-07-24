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Липецкий метеорит получил название «Озёрки»
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Липецкий метеорит получил название «Озёрки» 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Самый «свежий» из найденных на территории России метеоритов — липецкий — получил имя. Накануне съезда международного метеоритного общества уральские ученые, обнаружившие обломок болида, предложили назвать его Озёрки (Ozerki). Заявка была принята и одобрена.
Напомним, 21 июня около четырех утра жители Воронежской, Липецкой и Орловской областей увидели на небе яркую вспышку. Позднее подтвердилось, что она была следствием падения небесного тела. Уральские исследователи, уже набившие руку на поиске таких объектов, выдвинулись в район вероятного падения обломка.
Экспедиция увенчалась успехом: трехсантиметровый обломок каменного метеорита почти сразу обнаружили недалеко от города Елец. На данный момент известно о находках более ста образцов общим весом приблизительно восемь килограммов.
"От момента наблюдения болида 21 июня, расчета его траектории, поиска вещества в месте падения, первых находок до их исследования, классификации, подготовки и регистрации заявки прошло всего четыре недели. Это своеобразный рекорд", — отмечают в пресс-службе УрФУ.
81-е ежегодное собрание метеоритного общества проходит с 22 по 27 июля в Москве (кстати, впервые на территории России). После него запланирована экскурсия по Уралу для иностранных ученых. «Планируем побывать на месте падения челябинского метеорита, возможно, получится показать и самый крупный его образец в Государственном историческом музее Южного Урала», — говорит профессор Виктор Гроховский.
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