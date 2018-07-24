Липецкий метеорит получил название «Озёрки»

Самый «свежий» из найденных на территории России метеоритов — липецкий — получил имя. Накануне съезда международного метеоритного общества уральские ученые, обнаружившие обломок болида, предложили назвать его Озёрки (Ozerki). Заявка была принята и одобрена.

Напомним, 21 июня около четырех утра жители Воронежской, Липецкой и Орловской областей увидели на небе яркую вспышку. Позднее подтвердилось, что она была следствием падения небесного тела. Уральские исследователи, уже набившие руку на поиске таких объектов, выдвинулись в район вероятного падения обломка.

Экспедиция увенчалась успехом: трехсантиметровый обломок каменного метеорита почти сразу обнаружили недалеко от города Елец . На данный момент известно о находках более ста образцов общим весом приблизительно восемь килограммов.

"От момента наблюдения болида 21 июня, расчета его траектории, поиска вещества в месте падения, первых находок до их исследования, классификации, подготовки и регистрации заявки прошло всего четыре недели. Это своеобразный рекорд", — отмечают в пресс-службе УрФУ.