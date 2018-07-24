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МТППК объявила конкурс на лучшее граффити для здания пригородных касс Ленинградского направления ОЖД
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МТППК объявила конкурс на лучшее граффити для здания пригородных касс Ленинградского направления ОЖД 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) объявила конкурс на лучший эскиз граффити для одного из зданий пригородных касс Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе перевозчика.
«Московско-Тверская ППК предлагает пассажирам художественно преобразить одно из зданий пригородных касс Ленинградского направления, поучаствовав в конкурсе эскизов граффити-рисунка», — сказали в пресс-службе.
В МТППК уточнили, что предполагаемая площадь поверхности для граффити составляет более 20 кв. м. «Рисовать можно на несколько тем: правила поведения на железной дороге, сохранение окружающей среды при поездках на электричках, путешествия в Тверь и Подмосковье на электричках. Центральным объектом рисунка обязательно должен быть скоростной поезд „Ласточка“. Также необходимо добавить на эскиз логотип АО „МТППК“, — отметили в компании. В пресс-службе добавили, что работы принимаются до 17 августа. Победитель конкурса сможет оставить на нанесенном граффити свою подпись.
»Конечно, главной наградой для художника станет то, что его работу увидят тысячи пассажиров, но в качестве бонуса он получит месячный абонемент на пригородные поезда АО «МТППК», — заключили в пресс-службе.
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