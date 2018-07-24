Хинштейн: стадион «Самара Арена» хотели превратить в рынок

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн обвинил прежние самарские власти в намеренном подлоге во время строительства стадиона «Самара Арена». Об этом он накануне сообщил в своем микроблоге в twitter.

По его утверждению, в результате самовольного изменения проектной документации стоимость спортивного объекта увеличилась с 13,2 до 19 миллиардов рублей. В конечном итоге площадь самарского стадиона стала больше «Лужников», а 42% помещений — оказались сверх требований Международной федерации футбола. «Таким образом, стадион в рынок собирались превратить изначально. За счёт федеральных средств предыдущее руководство региона решило получить себе ещё и торгово-офисный центр», — заключил Хинштейн.

Такое заявление советник директора Росгвардии сделал в рамках общения с пользователями социальной сети. Один из подписчиков прокомментировал новость о том, что помещения стадиона будут сдавать под офисы, тренажерные залы и выставочные центры. Соответствующая информация была размещена в профиле ФК «Крылья Советов». Пользователь Сети задался вопросом о том, о каких офисах идет речь. Часть аудитории предположила, что сообщение подразумевает создание коммерческих офисов, которые местные жители решили величать как «ларьки».

«Причем здесь ларьки? В указанном материале весьма четко обозначено, в каком направлении формируется концепция эксплуатации арены. Офисы на стадионах могут быть совершенно разного плана. И не только спортивных организаций. Это общепринятая мировая практика», — сообщил представитель регионального министерства спорта

Меж тем, пользователи парировали представителям власти, усомнившись в действующей практике подобного плана.

«Ещё можно понять появление спортивных клубных магазинов, но все остальное будет новая инкарнация ларьков! Назовите хотя бы один мировой стадион, где расположены офисы неспортивных организаций. Обязательно съезжу посмотреть! В США я не видел ничего подобного», — сообщил пользователь twitter.

В заключение представитель министерства ответил, что всю информацию том, как на стадионах используют коммерческие площади, можно легко найти в открытых источниках.

Напомним, по последним данным, на содержание стадиона «Самара Арена» ежегодно потребуется 500 миллионов рублей. Известно, что 95% всех средств будут выделяться из федерального бюджета.

Фото:pixabay.com