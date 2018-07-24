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Найдена нога, которая оставила крупнейший из известных следов динозавра
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Найдена нога, которая оставила крупнейший из известных следов динозавра 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Палеонтологи описали самый большой известный на данный момент окаменелый отпечаток ноги динозавра. След достигает почти метра в ширину и, судя по форме, принадлежал представителю рода брахиозавров — гигантских травоядных рептилий из группы зауроподов, обитавших в Северной Америке около 150 миллионов лет назад. Результаты изложены в журнале PeerJ.
Этот след был обнаружен в 1998 году в местности Блэк Хиллс в штате Вайоминг (США). «Сразу было понятно, что нога почти метровой ширины принадлежала чрезвычайно большому животному, поэтому мы назвали его Бигфут», — говорит ведущий автор работы Энтони Мальтезе из палеонтологического музея Скалистых гор в Колорадо (США). «Есть останки и неполные скелеты из Австралии и Аргентины, которые, по-видимому, принадлежали еще более крупным животным, но ни у кого из них не сохранились ноги», — добавляет соавтор работы Эмануэль Чопп из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.
Теперь ученые детально изучили и проанализировали отпечатки и сохранившиеся окаменевшие кости. Это позволило установить, что оставивший след динозавр был близким родственником брахиозавра. Ученые смогли сделать это благодаря трехмерному сканированию окаменелостей и сравнению с другими известными останками. На основе полученных данных палеонтологи убедились, что это крупнейшая конечность динозавра из всех найденных на данных момент останков. Полную длину животного от головы до хвоста палеонтологи оценивают в 30 метров, но из-за фрагментарности останков это число может оказаться очень неточным.
Работа также позволила выяснить, что брахиозавры обитали на обширной территории от восточной части Юты до северо-запада Вайоминга. «Это удивительно, потому что многие другие зауроподы, по-видимому, населяли в те времена меньшие области», — подытоживает соавтор статьи Эммануэль Чопп. Авторы надеются продолжить работу в этом месте, ведь там они нашли уже немало окаменелостей динозавров.
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