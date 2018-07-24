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Более половины россиян недовольны экологической обстановкой
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Более половины россиян недовольны экологической обстановкой 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам экспертов, россияне оценивают текущее состояние окружающей среды, основываясь, во-первых, на собственные ощущения, а во-вторых, на сообщения СМИ. По словам Ольги Долговой, за 2015-2016 годы интерес прессы к вопросам экологии вырос в два раза, а центральными темами многих материалов являются воздух и вода.
«Самые негативные оценки идут из городов с большим количеством промышленных предприятий. Там сложнее возмущаться открыто, чем в центральных, южных и северных регионах», — отмечает эксперт. В то же время, по ее словам, большая часть респондентов не понимает, что делают власти на местах, решая экологические проблемы.
Долгова подчеркнула, что в целом за последние два года усилилось ответственное отношение россиян к соблюдению принципа утилизации раздельного мусора.
Фото: ФедералПресс/Дмитрий Барков
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