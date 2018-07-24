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В Казани откроется пункт приема стеклянных бутылок
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В Казани откроется пункт приема стеклянных бутылок 

АиФ Казань 27 минут назад
Фото: АиФ Казань
Пункт приема стекла откроется в Казани в рамках проекта «Чистая среда», сообщает пресс-служба исполкома.
Контейнеры для стеклотары планируется разместить рядом с пунктами приема вторсырья. Жители смогут сдавать стеклянные бутылки и банки примерно за 20-30 копеек за килограмм.
«Есть ряд предприятий, которые занимаются переработкой стекла, — в Уфе, Минеральных Водах, Гусь-Хрустальном, сейчас выбираем партнера», — отметил руководитель проекта Ян Наумов.
Кроме того, в рамках проекта «Чистая среда» планируется запустить производство по переработке макулатуры в ячейки для яиц. По словам Яна Наумова, сейчас ячейки закупаются в Башкортостане Белгородской области или Марий Эл, и птицефабрики заинтересованы в том, чтобы они производились в Татарстане. На данный момент совместно с Министерством экономики РТ выбирается промзона, где можно было бы разместить это производство.
Напомним, на сегодняшний день в Казани работают 8 пунктов приема вторсырья проекта «Чистая среда», куда жители могут сдать макулатуру, картон, ПЭТ-бутылки, флаконы из-под бытовой химии, алюминиевые банки. Планируется в ближайшее время открыть еще один пункт на ул. Побежимова и постепенно увеличить количество пунктов приема вторсырья под брендом «Чистой среды» до 20.
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