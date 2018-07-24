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В библиотеке на Академика Бочвара проведут историко-литературный час
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В библиотеке на Академика Бочвара проведут историко-литературный час 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В детской библиотеке № 243-1 района Щукино состоится историко-литературный час «Виват, флот России!». Мероприятие будет приурочено ко Дню Военно-Морского Флота.
— Библиотекари расскажут о Петре I, основоположнике флота России, и о первых морских победах под его предводительством. Просмотрев подобранный материал, дети познакомятся с этапами становления и развития Военно-Морского Флота России до наших дней. Мультимедийная презентация расскажет о героических страницах истории и великих победах русского флота, познакомит с выдающимися российскими флотоводцами. Завершит мероприятие игра-викторина «Семь футов под килем… или по морям, по волнам», — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Мероприятие состоится 27 июля в 14.00. Вход свободный. Адрес библиотеки № 243-1: ул. Академика Бочвара, д. 5, корп. 1. Телефон: 8 (499) 190-05-63. (еп)
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