Дань традициям: как носить этнические принты? 

Этнический принт. Что это?
Одежда с этническими принтами привлекает внимание своей яркостью и экзотичностью. Характерные черты национальных костюмов воплощаются в этнических орнаментах. Это может быть как легкий намек на ту или иную культуру, так и максимально аутентичное копирование ее особенностей.
@mahuaafricandesigns
@nancywithabook
@_sabrina_messina
Самые модные этнические принты
В этнике может быть множество вариаций принтов, но среди них есть те, которые занимают особое место в модных гардеробах:
Ацтекский принт
Его истоки уходят глубоко в древность и берут начало в одной из самых загадочных цивилизаций. Для ацтекского принта характерны линии, зигзаги и геометрические фигуры. Чаще всего одежда с такими племенными мотивами яркая и броская, основные цвета — красный, желтый, зеленый и синий. Так что ничего удивительного, что такой рисунок особенно популярен летом.
@laynelenzi
@ingeniumv
@bohosun_ssc Пейсли
Легендарные «огурцы» — принт, который появился на территории Ирана, но свой расцвет встретил в Индии. Разумеется, европейские модницы не смогли остаться не у дел и сейчас пейсли пользуется популярностью по всему миру.
Единого мнения о том, что изображено в этом узоре — нет. Кто-то видит перья, кто-то узнает цветочные мотивы.
@mombasarose
@ema_kreatorkawizerunku
@shanesesosassy
Африканский принт
Логично, что такая ткань имитирует яркие узоры народов Африки. В рисунке можно встретить животные мотивы, намеки на птичьи перья и характерные орнаменты. Четкой геометрии в нем нет, тут могут быть фигуры совершенно любых форм и размеров. Такому принту обычно присущи теплые яркие или песочные цвета, которые вызывают ассоциацию с жаркой саванной.
@nieveslavi
@ecstasymodels
@naomiclareuk
Восточный
Традиции востока узнать несложно. Утонченные, обычно нежные, ткани с характерными рисунками и вышивкой. Чаще всего это мелкие узоры, сакура или животные восточной мифологии.
@rosi_bach
@colgadasdeunapercha
@allisacha
Принт навахо
Имеет нечто общее с ацтекским принтом, но более разнообразен, часто встречаются ромбы и кривые линии.
Принт получил свое название от одноименного индейского племени. Индейцы навахо до сих пор ткут ковры с этим узором и даже зарегистрировали торговую марку.
@ponchoipero
@artunderwear
@aura.clothing
Алоха принт
Солнечный гавайский рисунок вызывающий ассоциацию с жаркими островами и песочными пляжами. На вещах с алоха принтом принято изображать пальмовые ветви, цветы, ананасы. Изначально алоха принт встречался в основном на мужских рубашках с коротким рукавом, которые принято называть гавайскими. Теперь этот узор можно увидеть на любой одежде.
@driftwoodmaui
@itscaseyevans
@leilana.hawaii
Тапа принт
Принт названный так в честь ткани с Тихоокеанских островов. Материя делалась из коры тутового дерева, а затем с помощью природных красок украшалась различными узорами и абстрактными изображениями животных.
@tropic_of_kanesa
@annacocohawaii
@southpacificnesian
Мексиканский принт
Традиционно, мексиканские узоры делались на плотной ткани с помощью вышивки. Это, как правило, яркие цвета и изображения прямых линий, геометрических фигур разного размера и мексиканской природы. Классические мотивы хоть и остаются популярными, но их дополняют новые, более современные — рисунки сомбреро, скелетов, напоминающих о большом мексиканском празднике — Дне Мертвых, и даже портреты Фриды Кало.
@simply_serape
@simply_serape
@retro_poodles
Как носить этнические принты?
Теперь, когда мы разобрались в основных тенденциях этнических принтов, нужно научиться правильно их использовать.
C однотонными вещами
Не стоит забывать о простой истине: яркие принты лучше всего сочетаются с однотонными вещами.
Вещь с этническим принтом — это основной акцент в образе, вся остальная одежда должна привлекать меньше внимания. Так, выбирая шорты с ярким рисунком, следует отдать предпочтение, например, однотонной футболке.
@miss_toche
@leo_viaroma
С грубыми текстурами и мехом
Этнический узор отлично смотрится с вещами из грубой ткани. Например, замшевыми куртками, кардиганами крупной вязки или жакетами из денима.
@lospecosmutantes
@rock.couture
Сочетание принтов
Если вы рискнули смешать в образе принты, то идеальным вариантом будут принты в одной и той же цветовой гамме. Например, если вы выбрали этнический жакет, где преобладают желтые оттенки, то пестрые брюки должны быть в том же цвете.
Можно подстраховаться однотонным звеном — вещь без рисунка сделает образ цельным и свяжет элементы между собой.
@melogranodimelissa
@ema_kreatorkawizerunku
Один образ ─ одна культура
Выбирая стиль этно, не стоит смешивать разные этнические принты. Если вы хотите надеть сегодня комбинезон пейсли, то от кардигана в японском стиле точно придется отказаться.
@marcdarenys
@tatsianarusiniak
Не перегружаем образ
Пестрые вещи и так приковывают взгляды, поэтому к выбору аксессуаров нужно подойти особо внимательно. К вещам с этническим принтов отлично подойдут однотонные украшения или же подходящие по цветовой гамме.
@karmaboheme
@sinoronha
Как видите, этнических принтов огромное множество. Если этнические принты в одежде для вас пока слишком смелое решение, можно доваить образу яркости с помощью акссесуаров. Советуем попробовать сделать сумку своими руками. Мы подобрали для вас несколько мастер-классов на эту тему:
Декорируем клатч в стиле этно:
Шьем этническую сумку:
Сумка-мешок своими руками: