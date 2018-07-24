Дань традициям: как носить этнические принты?

Этнический принт. Что это?

Одежда с этническими принтами привлекает внимание своей яркостью и экзотичностью. Характерные черты национальных костюмов воплощаются в этнических орнаментах. Это может быть как легкий намек на ту или иную культуру, так и максимально аутентичное копирование ее особенностей.

@mahuaafricandesigns

@nancywithabook

@_sabrina_messina

Самые модные этнические принты

В этнике может быть множество вариаций принтов, но среди них есть те, которые занимают особое место в модных гардеробах:

Ацтекский принт

Его истоки уходят глубоко в древность и берут начало в одной из самых загадочных цивилизаций. Для ацтекского принта характерны линии, зигзаги и геометрические фигуры. Чаще всего одежда с такими племенными мотивами яркая и броская, основные цвета — красный, желтый, зеленый и синий. Так что ничего удивительного, что такой рисунок особенно популярен летом.

@laynelenzi

@ingeniumv

@bohosun_ssc Пейсли

Легендарные «огурцы» — принт, который появился на территории Ирана , но свой расцвет встретил в Индии . Разумеется, европейские модницы не смогли остаться не у дел и сейчас пейсли пользуется популярностью по всему миру.

Единого мнения о том, что изображено в этом узоре — нет. Кто-то видит перья, кто-то узнает цветочные мотивы.

@mombasarose

@ema_kreatorkawizerunku

@shanesesosassy

Африканский принт

Логично, что такая ткань имитирует яркие узоры народов Африки. В рисунке можно встретить животные мотивы, намеки на птичьи перья и характерные орнаменты. Четкой геометрии в нем нет, тут могут быть фигуры совершенно любых форм и размеров. Такому принту обычно присущи теплые яркие или песочные цвета, которые вызывают ассоциацию с жаркой саванной.

@nieveslavi

@ecstasymodels

@naomiclareuk

Восточный

Традиции востока узнать несложно. Утонченные, обычно нежные, ткани с характерными рисунками и вышивкой. Чаще всего это мелкие узоры, сакура или животные восточной мифологии.

@rosi_bach

@colgadasdeunapercha

@allisacha

Принт навахо

Имеет нечто общее с ацтекским принтом, но более разнообразен, часто встречаются ромбы и кривые линии.

Принт получил свое название от одноименного индейского племени. Индейцы навахо до сих пор ткут ковры с этим узором и даже зарегистрировали торговую марку.

@ponchoipero

@artunderwear

@aura.clothing

Алоха принт

Солнечный гавайский рисунок вызывающий ассоциацию с жаркими островами и песочными пляжами. На вещах с алоха принтом принято изображать пальмовые ветви, цветы, ананасы. Изначально алоха принт встречался в основном на мужских рубашках с коротким рукавом, которые принято называть гавайскими. Теперь этот узор можно увидеть на любой одежде.

@driftwoodmaui

@itscaseyevans

@leilana.hawaii

Тапа принт

Принт названный так в честь ткани с Тихоокеанских островов. Материя делалась из коры тутового дерева, а затем с помощью природных красок украшалась различными узорами и абстрактными изображениями животных.

@tropic_of_kanesa

@annacocohawaii

@southpacificnesian

Мексиканский принт

Традиционно, мексиканские узоры делались на плотной ткани с помощью вышивки. Это, как правило, яркие цвета и изображения прямых линий, геометрических фигур разного размера и мексиканской природы. Классические мотивы хоть и остаются популярными, но их дополняют новые, более современные — рисунки сомбреро, скелетов, напоминающих о большом мексиканском празднике — Дне Мертвых, и даже портреты Фриды Кало

@simply_serape

@simply_serape

@retro_poodles

Как носить этнические принты?

Теперь, когда мы разобрались в основных тенденциях этнических принтов, нужно научиться правильно их использовать.

C однотонными вещами

Не стоит забывать о простой истине: яркие принты лучше всего сочетаются с однотонными вещами.

Вещь с этническим принтом — это основной акцент в образе, вся остальная одежда должна привлекать меньше внимания. Так, выбирая шорты с ярким рисунком, следует отдать предпочтение, например, однотонной футболке.

@miss_toche

@leo_viaroma

С грубыми текстурами и мехом

Этнический узор отлично смотрится с вещами из грубой ткани. Например, замшевыми куртками, кардиганами крупной вязки или жакетами из денима.

@lospecosmutantes

@rock.couture

Сочетание принтов

Если вы рискнули смешать в образе принты, то идеальным вариантом будут принты в одной и той же цветовой гамме. Например, если вы выбрали этнический жакет, где преобладают желтые оттенки, то пестрые брюки должны быть в том же цвете.

Можно подстраховаться однотонным звеном — вещь без рисунка сделает образ цельным и свяжет элементы между собой.

@melogranodimelissa

@ema_kreatorkawizerunku

Один образ ─ одна культура

Выбирая стиль этно, не стоит смешивать разные этнические принты. Если вы хотите надеть сегодня комбинезон пейсли, то от кардигана в японском стиле точно придется отказаться.

@marcdarenys

@tatsianarusiniak

Не перегружаем образ

Пестрые вещи и так приковывают взгляды, поэтому к выбору аксессуаров нужно подойти особо внимательно. К вещам с этническим принтов отлично подойдут однотонные украшения или же подходящие по цветовой гамме.

@karmaboheme

@sinoronha

Как видите, этнических принтов огромное множество. Если этнические принты в одежде для вас пока слишком смелое решение, можно доваить образу яркости с помощью акссесуаров. Советуем попробовать сделать сумку своими руками. Мы подобрали для вас несколько мастер-классов на эту тему:

Декорируем клатч в стиле этно:

Шьем этническую сумку:

Сумка-мешок своими руками: