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Мастер-класс по декупажу провели в центре соцобслуживания на Черняховского
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Мастер-класс по декупажу провели в центре соцобслуживания на Черняховского 

Управа района Аэропорт города Москвы 29 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Мастер-класс по декупажу провели в филиале «Аэропорт» центра социального обслуживания «Беговой» на улице Черняховского.
На бесплатном занятии присутствовали пенсионеры — участники проекта «Московское долголетие» и те, кто хочет к нему присоединиться. Об этом рассказали в администрации филиала.
— Наши гости могли освоить технику декупажа, а также подобрать для себя интересные направления занятий в рамках проекта «Московское долголетие», — сообщил представитель администрации.
Стать участником проекта очень просто, для этого необходимо заполнить анкету в филиале «Аэропорт» ТЦСО «Беговой». При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. (мю)
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