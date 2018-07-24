Мастер-класс по декупажу провели в центре соцобслуживания на Черняховского

Мастер-класс по декупажу провели в филиале «Аэропорт» центра социального обслуживания «Беговой» на улице Черняховского.

На бесплатном занятии присутствовали пенсионеры — участники проекта «Московское долголетие» и те, кто хочет к нему присоединиться. Об этом рассказали в администрации филиала.

— Наши гости могли освоить технику декупажа, а также подобрать для себя интересные направления занятий в рамках проекта «Московское долголетие», — сообщил представитель администрации.

Стать участником проекта очень просто, для этого необходимо заполнить анкету в филиале «Аэропорт» ТЦСО «Беговой». При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. (мю)