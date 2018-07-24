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Сергей Галицкий помог «Магниту» стать самым обсуждаемым в СМИ
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Сергей Галицкий помог «Магниту» стать самым обсуждаемым в СМИ 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По сообщению пресс-служба краснодарского ритейлера, «Магнит» стал самой упоминаемой торговой сетью России. Данные об этом предоставила компания «Смимонитор». При исследовании учитывались упоминания на телевидении, радио, печатной прессе и электронных изданиях.
Компания сообщает, что «Магнит» упоминался 53 тысячи раз за последний год, что позволило краснодарскому ритейлеру занять первое место. Отдельно отмечается, что только упоминание деятельности Сергея Галицкого, а именно продажа 29% акций, упоминается 12 тысяч раз.
Вторую стрчку занял главный конкурент краснодарского ритейлера — «Пятерочка», которая упоминалась в СМИ 51 тысячу раз. При этом стоит отметить, что значительная часть упоминаний этой компании связана с «Магнитом» — обмен топ-менеджерами между компаниями.
В топ-10, пусть и со значительным основанием, попали: «М. Видео» (35 тыс. упоминаний), «Дикси» (34 тыс. упоминаний), «Ашан» (31 тыс. упоминаний), «Детский мир» (31 тыс. упоминаний), «Перекресток» (29 тыс. упоминаний), IKEA (27 тыс. упоминаний), «Связной» (22 тыс. упоминаний) и «Эльдорадо» (22 тыс. упоминаний).
Не смогли войти в десятку самых обсуждаемых — «Лента», «Евросеть» и «Карусель».
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