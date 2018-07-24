Сергей Галицкий помог «Магниту» стать самым обсуждаемым в СМИ

По сообщению пресс-служба краснодарского ритейлера, «Магнит» стал самой упоминаемой торговой сетью России . Данные об этом предоставила компания «Смимонитор». При исследовании учитывались упоминания на телевидении, радио, печатной прессе и электронных изданиях.

Компания сообщает, что «Магнит» упоминался 53 тысячи раз за последний год, что позволило краснодарскому ритейлеру занять первое место. Отдельно отмечается, что только упоминание деятельности Сергея Галицкого , а именно продажа 29% акций, упоминается 12 тысяч раз.

Вторую стрчку занял главный конкурент краснодарского ритейлера — «Пятерочка», которая упоминалась в СМИ 51 тысячу раз. При этом стоит отметить, что значительная часть упоминаний этой компании связана с «Магнитом» — обмен топ-менеджерами между компаниями.