Дом для переселенцев появится в Саратове в 2019 году

Саратове строится многоквартирный дом для переселенцев, работы ведутся с опережением графика, планируется сдать объект в 2019 году. Напомним, строительство уникального объекта стало возможным благодаря благотворительному проекту Вячеслава Володина , все работы ведутся за счёт спонсорских средств. В настоящее время строители заканчивают кладку первого этажа третьего подъезда, каждую субботу проводятся встречи с будущими жителями дома, которые лично контролируют все этапы строительства. По проекту запланирована парковка и детская площадка, также строительство новой поликлиники.