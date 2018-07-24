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Дом для переселенцев появится в Саратове в 2019 году
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Дом для переселенцев появится в Саратове в 2019 году 

АиФ 30 минут назад
В Саратове строится многоквартирный дом для переселенцев, работы ведутся с опережением графика, планируется сдать объект в 2019 году.
Напомним, строительство уникального объекта стало возможным благодаря благотворительному проекту Вячеслава Володина, все работы ведутся за счёт спонсорских средств.
В настоящее время строители заканчивают кладку первого этажа третьего подъезда, каждую субботу проводятся встречи с будущими жителями дома, которые лично контролируют все этапы строительства.
По проекту запланирована парковка и детская площадка, также строительство новой поликлиники.
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