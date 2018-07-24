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Нижний Люблинский пруд будет очищен
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Нижний Люблинский пруд будет очищен 

Префектура Юго-Восточного административного округа 29 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Нижний Люблинский пруд очистят и запустят туда рыбу.
Такое решение было принято мэром города на прошедшей встрече с местными жителями. С просьбой о приведении пруда в порядок к Сергею Собянину обратился житель района Люблино Николай Евтин.
Дело в том, что любимый местными рыбаками водоем пришел в негодность — его затянуло илом и травой. Теперь здесь не поймать ни лещей, ни окуней, которые раньше были в изобилии.
— По моим прикидкам, там метра полтора ила сейчас. В таком состоянии пруд уже более 10 лет, в последние годы начала вымирать рыба. Временами попадается плотва, но она уже не та, — говорит Николай Евтин. — Я знаю не один десяток рыбаков, которые согласятся с моим мнением. Кроме того, раньше в пруду можно было купаться, а теперь местные жители вынуждены уезжать за город, чтобы отдохнуть на пляже. Нам всем хочется, чтобы на водоем обратили внимание городские власти и привели его в порядок.
Мэр Москвы сказал, что сам является заядлым рыбаком и полностью понимает местных любителей отдыха с удочками. Он поручил руководителю Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Антону Кульбачевскому проработать проект очистки пруда и в кратчайшие сроки исправить ситуацию.
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