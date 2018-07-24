Нижний Люблинский пруд будет очищен

Нижний Люблинский пруд очистят и запустят туда рыбу.

Такое решение было принято мэром города на прошедшей встрече с местными жителями. С просьбой о приведении пруда в порядок к Сергею Собянину обратился житель района Люблино Николай Евтин.

Дело в том, что любимый местными рыбаками водоем пришел в негодность — его затянуло илом и травой. Теперь здесь не поймать ни лещей, ни окуней, которые раньше были в изобилии.

— По моим прикидкам, там метра полтора ила сейчас. В таком состоянии пруд уже более 10 лет, в последние годы начала вымирать рыба. Временами попадается плотва, но она уже не та, — говорит Николай Евтин. — Я знаю не один десяток рыбаков, которые согласятся с моим мнением. Кроме того, раньше в пруду можно было купаться, а теперь местные жители вынуждены уезжать за город, чтобы отдохнуть на пляже. Нам всем хочется, чтобы на водоем обратили внимание городские власти и привели его в порядок.